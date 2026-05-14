La Junta garantiza las ayudas europeas agrarias de 10 M€ con independencia de la decisión del TJUE: "Tranquilidad"

El portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de este jueves Rubén Cacho ICAL

El portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, ha enviado este jueves un mensaje de "tranquilidad" a los agricultores y ganaderos y ha garantizado que las ayudas agrarias de 10 millones de euros llegarán a sus beneficiarios.

Ello tras la decisión de la abogada general del TJUE de dar la razón a la Comisión Europea sobre su decisión de excluir a Castilla y León de la financiación del Fondo Europeo Agrícola de Garantía (Feaga) y el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader).

Con todo, el dictamen de la corte de Luxemburgo, debido al cuestionamiento de los controles en la Comunidad, no es definitivo.

Carriedo ha asegurado que las ayudas llegarán a sus beneficiarios "sin mayor riesgo o dificultad", con independencia de cuál sea la decisión judicial.

El portavoz ha explicado que se produjo una auditoría en 2018 sobre la gestión de los fondos de la Política Agraria Común (PAC) en 2016 y 2017 sobre una cuestión como son los controles.

Esperar a la "decisión definitiva"

Y ha señalado que existía entonces "debate", como ahora, sobre si deben incrementarse, lo que supone "más trámites", o si debe seguirse el "camino" de la "flexibilidad" de los recursos, algo que señaló demandan los productores.

Carriedo ha apuntado que el Tribunal General de la Unión Europea les dio la razón, si bien entonces la Comisión Europea recurrió, algo sobre lo que ahora debe decidir el TJUE.

"Esperaremos a la decisión definitiva", ha afirmado el portavoz, quien ha insistido en que la Junta se inclina por atender la demanda de los agricultores y ganaderos de no incrementar los controles y facilitar su actividad.

Las palabras de Carriedo se han producido después de que este miércoles la abogada general letona del TJUE, Laila Medina, se posicionara a favor de la decisión de Bruselas, lo que marcará el sentido de la sentencia final.