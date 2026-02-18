Ya es oficial: la Junta flexibiliza los requisitos de las ayudas de la PAC por las lluvias extremas de los últimos meses

La Junta de Castilla y León ha publicado hoy una resolución por la que flexibiliza el cumplimiento de determinados requisitos para acceder a ayudas de la Política Agraria Común (PAC).

Lo hace como respuesta a las adversidades meteorológicas extremas registradas durante la presente campaña agrícola, declarada oficialmente como excepcional en el último Consejo de Gobierno.

La medida llega tras meses marcados por lluvias continuas desde noviembre, que han provocado la saturación de los suelos, la imposibilidad de que la maquinaria acceda a las parcelas, dificultades para realizar siembras, abonados y tratamientos, así como un mayor riesgo de compactación del terreno y asfixia radicular en los cultivos.

Ante esta situación, la nueva normativa establece distintas excepciones en el cumplimiento de los regímenes voluntarios en favor del clima, el medio ambiente y el bienestar animal —los denominados ecorregímenes— y en las intervenciones medioambientales y climáticas de desarrollo rural, como la agricultura ecológica y los cultivos agroindustriales sostenibles.

Cambios en los ecorregímenes

En el ámbito de la rotación de cultivos con especies mejorantes, la resolución reduce la rotación obligatoria del 50% al 25%. Además, se permitirá la rotación con barbecho tras un cultivo de leguminosas. El porcentaje de cultivos mejorantes se mantiene en el 10%, mientras que el de leguminosas se reduce con carácter general del 5% al 2,5%.

En cuanto a la práctica de siembra directa, se rebaja el porcentaje de rotación del 40% al 25% de la superficie acogida a esta práctica.

Asimismo, se autoriza la rotación con barbecho tras un cultivo de leguminosas durante 2025.

Respecto a las intervenciones medioambientales y climáticas de desarrollo rural, en el caso de la agricultura ecológica la certificación de la producción obtenida se estimará en función de la media de la zona.

Por otro lado, en los cultivos agroindustriales sostenibles, como la remolacha azucarera, si la siembra no alcanza el 80% de la superficie contratada, el agricultor deberá presentar una alegación y aportar dos fotografías georreferenciadas, posteriores al 15 de marzo, que acrediten la situación de la parcela donde estaba prevista la siembra.

Campaña declarada excepcional

El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León aprobó la pasada semana la declaración de excepcionalidad de la actual campaña agrícola.

Esta consideración permite adoptar medidas de apoyo al sector agrario por “catástrofe natural grave o fenómeno meteorológico grave que afecta seriamente a la explotación”, conforme a la normativa europea.

En este marco, se podrán modular las obligaciones y criterios vinculados a las ayudas financiadas con fondos europeos FEAGA y FEADER, con el objetivo de garantizar que los agricultores y ganaderos puedan mantener el acceso a estas ayudas pese a las dificultades extraordinarias sufridas durante la campaña.