La Junta exige por carta a Óscar Puente que mantenga las paradas de tren de Zamora y evitar más recortes a Madrid

El ministro de Transportes, Óscar Puente, junto al presidente de la Junta en funciones, Alfonso Fernández Mañueco, en una imagen de archivo

La Junta de Castilla y León ha pedido por carta al Ministerio de Transportes y a Renfe que no elimine paradas ferroviarias en Zamora y Sanabria dentro de la reorganización de los trenes entre Galicia y Madrid prevista a partir del 20 de mayo.

El Gobierno autonómico ha trasladado esta reclamación en una misiva dirigida al ministro Óscar Puente.

En ella advierte de que la recuperación del tren madrugador desde Sanabria a Madrid no puede hacerse a costa de suprimir otros servicios que ahora utilizan los viajeros de la provincia.

Según expone la Junta, los cambios previstos supondrían la eliminación del tren que sale de Sanabria a las 14.01 horas y del servicio que parte de Zamora a las 14.36 horas.

También desaparecería la parada en Zamora del tren Vigo-Madrid de la mañana.

El Ejecutivo autonómico considera que estos recortes afectarían especialmente a quienes dependen del tren por motivos laborales o personales.

Por eso, exige que se mantengan las paradas actuales y que Castilla y León no vuelva a perder conexiones ferroviarias.

La Junta recuerda que ya trasladó esta preocupación hace un año en una reunión con Renfe, antes de la supresión de algunos servicios, aunque sin resultado.

Además, el Gobierno autonómico pide revisar los precios de los billetes.

Considera que existen diferencias difíciles de justificar entre trayectos, ya que el billete AVE de Orense a Madrid apenas cuesta unos euros más que el de Zamora, pese a que la distancia es mucho mayor.

El consejero de Movilidad y Transformación Digital, José Luis Sanz Merino, ha defendido la necesidad de garantizar una buena conexión para Zamora, Sanabria y el conjunto del oeste de Castilla y León.

La Junta insiste en que el transporte público debe servir para vertebrar el territorio y no para dejar con menos opciones a quienes viven lejos de los grandes núcleos.

En paralelo, el Ejecutivo autonómico ha acordado esta semana con alcaldes de la comarca de Sanabria una conexión de autobús regular con la estación de Alta Velocidad de Otero de Sanabria, con el objetivo de facilitar el acceso de los vecinos al tren.