Meteored advierte: llega una dana y aire polar que dejarán chubascos intensos con granizo y fuertes vientos en CyL

Meteored España ha alertado de que la situación climatológica en España va a estar marcada por la presencia de bajas presiones y aire frío en altura, favorecidos por una potente cresta anticiclónica en el Atlántico norte.

La inestabilidad volverá a ganar protagonismo en nuestro país con la llegada de una dana y también con la entrada de aire polar. Esto va a traer lluvias y tormentas a muchas zonas del país y nieve en algunas cordilleras.

La semana comienza con lluvias y tormentas en amplias zonas del norte y del centro peninsular debido a la presencia de aire frío en altura y vientos del noroeste.

Los chubascos pueden ser localmente intensos, con granizo y fuertes rachas de viento, en Castilla y León, valle del Ebro, Galicia y Cataluña. En el sur y Baleares las precipitaciones serán más dispersas y vendrán acompañadas de barro.

Dana hacia el sur, a partir del jueves

De cara al jueves, la situación podría cambiar con el desplazamiento de la dana hacia el sur peninsular y una nueva irrupción de aire polar. No obstante, la previsión todavía presenta cierta incertidumbre sobre la evolución e intensidad de este episodio a partir del viernes, cuando la depresión en altura será absorbida por la circulación general sobre la Península.

El viernes las lluvias volverían a ganar presencia en las provincias del norte, pudiendo extenderse también a varias provincias del Mediterráneo y del sur, aunque de forma muy irregular.

La nieve también regresará a las principales cordilleras, con una cota que podría bajar hasta unos 1500 metros entre el jueves y el viernes en el Pirineo, la Cordillera Cantábrica y el norte del Sistema Ibérico. En las cotas más altas no se descartan acumulados cercanos a los 10 centímetros.

En Canarias dominará un régimen de alisios fresco e inestable, favorecido por la posición de la dana. Se esperan lluvias en todas las islas, más abundantes en la provincia occidental y en Gran Canaria, especialmente en las vertientes orientadas al norte y noreste.

Temperaturas más bajas de lo habitual para las fechas

La combinación de la dana y las sucesivas entradas de aire polar provocará un descenso térmico generalizado, con temperaturas por debajo de lo habitual para mediados de mayo en gran parte del país. El ambiente más fresco se dejará notar especialmente entre el jueves y el sábado.

La excepción se encontrará en algunos puntos de la vertiente mediterránea durante la primera mitad de la semana, donde los vientos del sur y poniente permitirán que los termómetros alcancen e incluso superen localmente los 25-27 ºC.