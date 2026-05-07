Varapalo para Carlos Martínez: el TSJCyL absuelve al hombre condenado por agredirle al no considerar probada su autoría

El exalcalde de Soria y secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, en una imagen de archivo Nacho Valverde ICAL

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ha estimado íntegramente el recurso de apelación contra la sentencia de la Audiencia de Soria que condenó a un hombre por agredir al exalcalde de Soria y secretario general del PSOECyL, Carlos Martínez.

El Alto Tribunal autonómico ha absuelto al acusado de los delitos de atentado contra la autoridad y lesiones leves.

Aplicando el principio in dubio pro reo (en caso de duda, a favor del reo), el tribunal considera que no existe prueba suficiente que permita atribuir con la certeza exigida la autoría de los hechos al acusado.

La Sala subraya que existen contradicciones en las declaraciones testificales y que no hay una identificación concluyente del autor de la agresión.

Por ello, dicta una nueva sentencia absolutoria y acuerda no imponer las costas procesales en ninguna de las dos instancias. La resolución no es firme y contra ella cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

Los hechos

Los hechos ocurrieron el 11 de junio de 2023, durante la noche del Lavalenguas, festejo previo a las fiestas de San Juan en Soria.

Según la sentencia de primera instancia, el acusado entró en un mesón de la Plaza Mayor donde se encontraba Carlos Martínez tomando algo con un amigo. Se dirigió hacia él, le insultó llamándole "prevaricador hijo de puta" y le propinó un puñetazo en la zona maxilar izquierda.

Un segundo golpe no llegó a impactar. La Audiencia Provincial de Soria condenó al hombre a un año y tres meses de prisión por atentado contra la autoridad, más una multa de 3.600 euros, y a un mes de multa por lesiones leves.

Además, debía indemnizar a Martínez con 240 euros. El tribunal tuvo en cuenta que el condenado estaba levemente afectado por el alcohol, pero no apreció atenuante plena de embriaguez. Ahora, el TSJCyL ha absuelto al hombre al no considerar probada su autoría.

Un varapalo judicial

Para Carlos Martínez, que en aquel momento era alcalde de Soria, la absolución supone un importante varapalo judicial.

La agresión, que tuvo cierta repercusión mediática al tratarse de un cargo público en plena festividad local, queda ahora sin autor condenado en segunda instancia.

El TSJCyL ha priorizado el estándar de prueba penal exigente: más allá de toda duda razonable. Las inconsistencias en los testimonios y la falta de una identificación inequívoca han sido determinantes para revocar la condena.