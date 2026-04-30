El PP carga contra Martínez por la elección del alcalde de Soria: "Antepone sus intereses a la decisión de los ciudadanos"

El portavoz del Grupo Socialista, Carlos Martínez, junto al resto de portavoces, antes de participar en la Junta de Portavoces de este jueves Rubén Cacho ICAL

La portavoz del Grupo Popular en las Cortes de Castilla y León, Leticia García, ha cargado este jueves contra el portavoz del Grupo Socialista, Carlos Martínez, por pretender "dar lecciones de democracia" tras la polémica elección del nuevo alcalde de Soria, Javier Antón.

El nuevo regidor soriano, sucesor del propio Martínez, fue elegido tras la renuncia de 11 concejales del PSOE en el Ayuntamiento, ya que se presentó como número 15 en la lista, con un polémico procedimiento que ha sido tildado de "dedazo".

"No vamos a aceptar lecciones de institucionalidad, funcionamiento y democracia a una persona que hizo renunciar a 11 concejales del Ayuntamiento para colocar al alcalde elegido por él", ha afirmado García.

La portavoz popular ha asegurado, tras la reunión de la Junta de Portavoces de las Cortes de este jueves, que "es un curioso concepto el que tiene el señor Martínez de democracia para venir a dar lecciones".

"O no ha aterrizado o ha aterrizado mal en las Cortes dando lecciones de democracia mientras antepone sus intereses personales a la decisión de los ciudadanos. No es creíble y no tiene credibilidad", ha zanjado García.