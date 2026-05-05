Vázquez inicia la ronda de contactos para la investidura de Mañueco con hermetismo sobre el pacto PP-Vox

Llega el momento de la verdad, del cara a cara. El presidente de las Cortes, Francisco Vázquez, pone en marcha este miércoles 6 de mayo, casi apurando al máximo los plazos, la ronda de contactos con los diferentes grupos parlamentarios.

Una decisión que, más allá de lo formal, transmite la sensación de que las negociaciones, especialmente con Vox, siguen necesitando oxígeno… o al menos discreción.

El orden de las reuniones de este miércoles será una especie de banquete. De aperitivo se abre con fuerzas minoritarias como Soria ¡Ya! (10.30 con Ángel Ceña) Por Ávila (11.30 con Pedro Pascual) o UPL (12.30 con Alicia Gallego) y dejar para el final el plato fuerte de Vox (13.30 horas) con la reunión entre Pollán y Vázquez, ‘colegas’ de Mesa en la pasada legislatura.

Y en esta partida, el foco está en el entendimiento entre el Partido Popular y Vox, un acuerdo que, a estas alturas, sigue sin rubricarse, quizás con la mirada puesta más en las elecciones de Andalucía que en esta tierra.

“Si el pacto no llega, al menos que llegue el calendario”, se escucha entre los pasillos de las Cortes

El candidato es Alfonso Fernández Mañueco, respaldado por su grupo parlamentario. Desde el PP se insiste en la idea de estabilidad, gestión y “altura de miras”, conceptos que en política suelen aparecer con más frecuencia cuanto más frágil es el equilibrio real.

No obstante, los números son tozudos: los 33 escaños populares quedan lejos de la mayoría absoluta fijada en 42, lo que convierte a los 14 procuradores de Vox en algo más que un socio potencial; son la llave del gobierno.

Mientras tanto, el PSOE, con 30 escaños, queda relegado al final de la ronda de consultas, en una posición que evidencia su papel y que no es por casualidad. Será el jueves a las 10.30 horas con el portavoz Carlos Martínez.

Un "paripé"

El secretario de Organización del PSCL, Daniel de la Rosa, ya reconoce que esta ronda de reuniones es un “paripé” ya que en su opinión los pactos se están registrando entre Génova y Bambú, es decir, en Madrid. Y llegarán después de los comicios en Andalucía.

Todo apunta a que el calendario dependerá del momento en que ambas formaciones logren cerrar un acuerdo, con interpretaciones distintas sobre los tiempos: mientras algunas voces sugieren que el desenlace podría estar condicionado por las elecciones andaluzas del 17 de mayo.

Desde Vox se insiste en que sus ideas están claras y que el pacto podría sellarse en cuestión de horas si el PP los asume, pero de momento nada. Mientras tanto todo es hermetismo.

Luego a las 11.30 horas del jueves, tras ese último encuentro con el PP, el presidente de la Cámara propondrá, previsiblemente, a Mañueco, que ganó las elecciones autonómicas del pasado 15 de marzo con 33 escaños, como candidato a la investidura.

Con todo, el acuerdo entre PP y Vox para la Mesa, el avance de las negociaciones y el reciente ejemplo de Aragón hacen prever que Mañueco será, previsiblemente, investido en esa primera sesión, que podría tener lugar a finales de mayo o a principios de junio.

El marco legal añade presión al proceso. Aunque no hay fecha límite para la investidura, sí existe un reloj político que empieza a correr tras la primera votación: dos meses para lograr la confianza de la Cámara antes de que esta se disuelva automáticamente.

Castilla y León se mete de lleno en un proceso de investidura donde los tiempos, los gestos y las matemáticas pesan tanto como los discursos. Este miércoles llega el primer tiempo de gestos y de ver si se saca algo en claro.