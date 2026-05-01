Los talleres que ayudan a los migrantes a regularizarse en Castilla y León: "Es de justicia y aportan más de lo que reciben"

En los salones de actos de las sedes de Comisiones Obreras en Castilla y León no cabe un alfiler. Decenas de personas, en su mayoría de origen latinoamericano, magrebí y subsahariano, ocupan hasta la última silla y se apiñan en los pasillos.

Algunos llegan con niños en brazos; otros, con carpetas repletas de documentos arrugados por el uso. Todos escuchan en silencio absoluto a los técnicos del sindicato explicar, paso a paso, cómo salir de la irregularidad administrativa.

El sindicato lleva organizando estos talleres desde hace semanas en las nueve capitales de provincia, más Miranda de Ebro, Aranda de Duero y Ponferrada. La acogida ha sido "excepcional", según repiten los organizadores.

Unos talleres multitudinarios

Javier Moreno, secretario de Empleo, Protección Social y Nuevas Realidades del Trabajo de CCOO Castilla y León, resume la experiencia, en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León, con una mezcla de orgullo y urgencia.

"Llevamos varias semanas haciendo talleres para ir aclarando dudas y explicando lo que tiene que ver con el proceso extraordinario de regularización de migrantes. Hemos hecho tres asambleas en cada una de las sedes y en todos ellos se han llenado los salones", apunta.

El proceso al que se refiere es la regularización extraordinaria aprobada por el Gobierno a través de un Real Decreto que entró en vigor en abril de 2026 y que permanecerá abierto hasta el 30 de junio.

Se estima que en Castilla y León podrían beneficiarse entre 25.000 y 30.000 personas que ya residen en la Comunidad, muchas de ellas trabajando en la economía sumergida desde hace meses o años. Para ellas, el taller es la puerta a un futuro con derechos.

En las primeras asambleas organizadas por CC.OO., cuando el Gobierno solo había anunciado la medida y adelantado algunos requisitos, la incertidumbre era máxima.

Documentos y requisitos

"El Gobierno lo único que había hecho hasta entonces era anunciar que se iba a producir y anticipar algunos de los requisitos que se iban a exigir. También hizo públicas las fechas de inicio y finalización, que sigue siendo el 30 de junio", explica Moreno.

Ahora, con el texto normativo ya publicado, los talleres han pasado a ser sesiones prácticas y concretas: se explican los requisitos reales, se repasan los documentos necesarios y se resuelven dudas una por una.

El sindicato no actúa como simple observador. Está registrado como entidad colaboradora del Gobierno en todo el proceso, lo que le permite no solo asesorar, sino también expedir el certificado de vulnerabilidad que exige la norma a quienes se encuentran en situación irregular.

Moreno aprovecha para deslizar una crítica a algunas administraciones. "Desde algunos ayuntamientos y diputaciones se están negando a expedir ese certificado, teniendo la capacidad, y nos lo están derivando a las sedes", denuncia.

Un taller celebrado en la sede de Comisiones Obreras en la ciudad de León

Es una responsabilidad que el sindicato asume con más de 60 sindicalistas seleccionados específicamente en Castilla y León para registrar solicitudes, orientar y acompañar a los solicitantes en todas las sedes.

La forma de contacto es tan amplia como la necesidad: presencial en las sedes, telefónica, por WhatsApp y, sobre todo, a través de un QR que el sindicato ha distribuido ampliamente y que da acceso directo a la información y a la cita.

Acabar con los "abusos"

"Solo el hecho de que sea admitida a trámite su instancia ya les supone estar, de forma provisional, de manera regular, y acceder a un contrato de trabajo, que es la puerta al cumplimiento de la normativa laboral", subraya el responsable sindical.

Y es que, para la gran mayoría, la irregularidad no es una opción, sino una condena. Muchos trabajan en el mercado sumergido, en condiciones de total desprotección.

"Estamos siendo conocedores de muchos abusos que hay en la Comunidad. Una persona que no tiene contrato de trabajo no tiene garantizado el salario, unas condiciones mínimas de salud laboral, hacen exceso de jornada y no se les pagan ni reconocen las horas extra", apunta.

Moreno asegura que han tenido conocimiento de casos de explotación por parte de algunas empresas. "En el momento en que tengan un contrato de trabajo, lo lógico es que estos abusos se dejen de producir", relata Moreno con tono grave.

Uno de los talleres de CC.OO. en Valladolid

La regularización no solo pone fin a esa explotación; también genera un círculo virtuoso de contribuciones. Una vez regularizadas, las personas migrantes firman contratos, se dan de alta en la Seguridad Social y empiezan a cotizar y a pagar IRPF.

Desmontar los "mitos"

"Están contribuyendo con sus impuestos porque si compran en el supermercado cualquier producto tiene un IVA. La diferencia es que los ingresos que ellos tienen los reciben en el mercado negro y eso es lo que no puede ser", argumenta el secretario.

Para CC.OO., es "una cuestión de justicia hacia estas personas" que ya "conviven con nosotros en el día a día". "Coincidimos con ellos en el supermercado, y ya están aquí con nosotros", recuerda. Pero no todo es consenso.

En los talleres también se desmontan los "mitos" que, a juicio de Moreno, circulan con fuerza en el debate público. "Se dice que van a colapsar los servicios públicos pero si aumenta la población es lógico que se haga un mayor uso de los servicios públicos", apunta.

Y asegura que el "problema" es que las políticas del PP en la Comunidad "están destruyendo la sanidad pública y, precisamente, las personas migrantes son las que menos uso hacen de la sanidad pública". "Aportan más de lo que se están beneficiando de los servicios públicos", afirma Moreno con rotundidad.

Otro mito recurrente es el de la delincuencia. El dirigente sindical recuerda que la norma "es clara" y que para acceder a la regularización hay que demostrar ausencia de antecedentes penales tanto en España como en el país de origen o en cualquier otro.

"El requisito es clarísimo y tienen que demostrar que no tienen delitos penales ni en su país de origen ni en otro país ni en el nuestro", recuerda Moreno, que asegura que el proceso se está desarrollando de manera ordenada, pese a las colas del primer día.

"Cualquiera haría lo mismo"

"Es verdad que el primer día hubo muchas colas pero es normal y por eso se abre un periodo de tiempo hasta el 30 de junio para poder llevar a cabo la regularización", apunta.

Y hace hincapié en que "cuando una persona tiene una necesidad y la manera de solucionarlo es tramitando su solicitud es lógico que el mismo día en el que se pone en marcha el proceso se hagan estas colas para ser los primeros".

"Creo que cualquier persona en su situación haría lo mismo", razona Moreno, pidiendo "un poco de tranquilidad". El sindicato insiste en que son muchas las entidades colaboradoras y que "todas las personas que cumplan con los requisitos van a obtener una situación regular".

La autorización que se obtiene es provisional: al cabo de un año habrá que prorrogarla. Paralelamente, sigue abierta la vía ordinaria de regularización. "Todas las personas, tarden más o tarden menos, van a poder regularizar su situación en España", garantiza el dirigente de CC.OO.

Un paso "necesario"

Para el sindicato, esta regularización extraordinaria no es un gesto aislado, sino un paso necesario de "justicia social".

Los talleres no solo informan: empoderan. En cada sesión se reparten guías, se explican los tres requisitos principales y se aclaran las vías de acceso: contrato de trabajo, situación de vulnerabilidad o responsabilidades familiares.

Al final de cada taller, los participantes salen con una carpeta de documentos preparados, un número de teléfono de referencia y, sobre todo, una certeza: ya no están solos.

CC.OO. no solo les abre la puerta de la regularidad administrativa; les recuerda que su aportación diaria al país es real y que merecen derechos plenos.

Los talleres del sindicato demuestran que otra forma de gestionar la realidad es posible: con información rigurosa, acompañamiento cercano y la convicción de que regularizar a quienes ya están aquí, trabajando y contribuyendo, no es un favor, sino justicia.

Y los salones llenos, semana tras semana, son la mejor prueba de que ese mensaje está calando hondo entre quienes más lo necesitan.