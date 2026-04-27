Vox aplicará la prioridad nacional en Castilla y León y asegura que por ellos el pacto se firmaría en 24 horas

El portavoz de VOX , José Antonio Fúster, durante la comparecencia en rueda de presa Juan Lázaro ICAL

Sigue el juego de ajedrez para conocer detalles sobre el pacto en Castilla y León entre PP y Vox. De momento, nadie quiere hacer nada público y siguen jugando al ratón y al gato.

Así, el portavoz nacional de Vox, José Antonio Fúster, ha manifestado este lunes su confianza en que el concepto de "prioridad nacional" se aplique "pronto" en Castilla y León, comunidad donde la formación se encuentra negociando un acuerdo de gobierno con el Partido Popular.

Tras los pactos ya suscritos en Extremadura y Aragón, que incorporan esta iniciativa, Fúster ha sido tajante al afirmar que el objetivo es "poner orden" en el acceso a la vivienda protegida, el alquiler social y el reparto de ayudas y prestaciones públicas.

Respecto a los plazos para alcanzar un acuerdo definitivo en la región, Fúster ha asegurado que, por parte de Vox, el pacto podría estar listo "en 24 horas".

"Hemos hecho el estudio y tenemos los cálculos; todo el mundo sabe lo que queremos", subrayó, señalando que en Castilla y León cuentan con "un poco más de fuerza" para apretar en la negociación.

No obstante, el portavoz ha trasladado la responsabilidad al tejado de los populares, indicando que, aunque la solución sea inmediata para ellos, queda por ver "qué táctica tiene el PP", ya que "las cosas de palacio van siempre más despacio de lo que nos gustaría".

Andalucía

Durante su comparecencia tras la reunión del Comité de Acción, Fúster ha defendido que el modelo de Vox busca contraponerse a las políticas de Pedro Sánchez y de aquellos dirigentes del PP a los que considera aún "rehenes" de la izquierda, mencionando explícitamente a Isabel Díaz Ayuso y Juan Manuel Moreno Bonilla.

A juicio del portavoz, estos mandatarios "amplifican el efecto llamada y reparten ayudas sin control", algo que Vox pretende frenar mediante la aplicación de la prioridad nacional.

Para Fúster, este concepto se traduce en algo "muy sencillo": priorizar a quienes cumplen la ley, trabajan y pagan sus impuestos en España. "Vox no está en política para calentar escaños ni regalar votos, sino para cambiar las cosas", ha sentenciado, poniendo como ejemplo el reciente éxito en Aragón.