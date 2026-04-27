CSIF exige el pago inmediato de los sábados y regular los tiempos de solape: “Garantiza la calidad asistencial”

Concentración de CSIF a las puertas de la Consejería de Sanidad en Valladolid. Fotografía: CSIF.

CSIF, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios, ha reclamado este lunes, 27 de abril, el “cumplimiento íntegro e inmediato” de los acuerdos alcanzados sobre el abono de los sábados trabajados para todas las categorías y personal afectado de Sacyl.

También, una regulación equitativa del tiempo de solape entre profesionales, cambio de turnos, fundamental, dicen, para “garantizar la calidad asistencial”.

Todo en una concentración que ha tenido lugar frente a la Consejería de Sanidad en Valladolid en una movilización enmarcada en la campaña ‘Todo x Tod@s es más sanidad pública’ y en la que se ha exigido “respeto a los derechos laborales y el fin de los agravios retributivos”.

Durante su intervención a los medios, el presidente del sector de Sanidad de CSIF Castilla y León, Enrique Vega, ha sido contundente al afirmar que “no vamos a permitir más retrasos ni incumplimientos de los acuerdos firmados. El pago de los sábados no es una concesión, es un derecho reconocido que debe hacerse efectivo ya”.

Tal y como CSIF ha trasladado formalmente a la Gerencia Regional de Salud, el acuerdo alcanzado en Mesa Sectorial el 10 de octubre de 2025 establece el abono de los sábados trabajados para todas las categorías profesionales del Sacyl, con carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2024 y con fecha límite de ejecución antes del 31 de marzo de 2026.

Sin embargo, el sindicato denuncia la “falta de concreción y garantías en su aplicación”.

Además, CSIF insiste en que “este complemento debe avanzar hacia una equiparación real con la retribución de domingos y festivos, como ya ocurre en otros ámbitos de la Junta de Castilla y León, evitando así desigualdades injustificadas entre empleados públicos”.

El solape, clave para la seguridad clínica

Otro de los ejes centrales de la protesta ha sido la regulación del tiempo de transmisión de información asistencial entre turnos, conocido como solape. CSIF subraya que este tiempo es “trabajo efectivo” y resulta esencial para la continuidad asistencial y la seguridad del paciente”.

Actualmente, la situación es “claramente desigual, con diferencias significativas entre categorías profesionales”, afirman desde CSIF.

Por ejemplo, mientras el personal de enfermería tiene reconocidas 49 horas anuales, los técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE) apenas cuentan con 7 horas, una cifra que el sindicato considera “manifiestamente insuficiente”.

En este sentido, Enrique Vega ha recalcado que “la transmisión de información clínica no es un trámite accesorio, es un pilar de la atención sanitaria. No regularlo adecuadamente supone trasladar el coste organizativo a los profesionales y asumir riesgos innecesarios para los pacientes”.

CSIF también ha denunciado que los desarrollos parciales y acuerdos fuera de los órganos de negociación “generan desigualdad y agravan el malestar en las plantillas”, una situación que ya ha sido criticada anteriormente por el sindicato en relación “con el tratamiento del solape en determinadas categorías profesionales”.

CSIF exige el pago de los sábados con carácter retroactivo, la confirmación de un calendario real y verificable para su abono, la regulación homogénea del solape como tiempo efectivo de trabajo para todas las categorías, y la revisión de las horas reconocidas, garantizando equidad y proporcionalidad.

“El mensaje es claro: sin condiciones laborales dignas no puede haber una sanidad pública de calidad. Los profesionales no pueden seguir siendo los paganos de la mala planificación”, ha concluido Vega.

CSIF advierte que, si “no se atienden estas reivindicaciones, continuará con el calendario de movilizaciones y no descarta nuevas acciones de presión para defender los derechos de los trabajadores del sistema sanitario público”.