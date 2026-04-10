Garriga confía en cerrar pronto un acuerdo PP-Vox en Castilla y León con algunas cesiones: “Mejor mañana que pasado”

El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha asegurado este viernes que las negociaciones para formar gobiernos autonómicos avanzan “con mayor velocidad” en los últimos días y ha confiado en que pronto se puedan cerrar acuerdos en distintos territorios, entre ellos Castilla y León.

Así lo ha señalado en declaraciones realizadas en el programa Las Mañanas de RNE de Radio Nacional de España.

Garriga ha subrayado que su formación y el Partido Popular han estado “sentados en la mesa de negociación desde el día después de la votación”, en referencia a los comicios autonómicos del pasado 15 de marzo en Castilla y León.

Hay que recordar que los resultados dejaron un escenario abierto que obliga a buscar pactos para garantizar la gobernabilidad. PP con 33 procuradores y Vox con 14 tienen que llegar a un acuerdo para poder gobernar.

En este contexto, el dirigente de Vox ha insistido en que las conversaciones avanzan de forma desigual según el territorio, por lo que no habrá un anuncio conjunto de acuerdos.

“Estamos avanzando y confío en que pronto podamos anunciar acuerdos de gobierno”, ha afirmado, recalcando que el objetivo es alcanzarlos “mejor mañana que pasado”.

Aunque ha citado también otros territorios como Aragón o Extremadura, Garriga ha incluido expresamente a Castilla y León entre las comunidades donde Vox aspira a entrar en el Ejecutivo autonómico.

El dirigente ha defendido la participación de Vox en gobiernos autonómicos como una oportunidad para “demostrar” su capacidad de gestión y aplicar políticas como la bajada de impuestos.

“Lo vamos a hacer en Aragón, en Extremadura, en Castilla y León, y aspiramos a hacerlo en el Gobierno de España”, ha asegurado.

Eso sí, es consciente de que los resultados obtenidos "no dan" para imponer su programa electoral por lo que ya habla de que se harán cesiones en algunos aspectos.

Diferencias con la dirección nacional del PP

El número dos de Vox ha diferenciado entre la interlocución con los líderes autonómicos del PP, entre ellos Mañueco, que ha calificado de “buena”, y la relación con la dirección nacional del partido, situada en la sede de Génova.

Según Garriga, “no ha tenido esa misma disposición y en algunos momentos ha torpedeado más las negociaciones”.

Aun así, ha rebajado el tono y ha apelado a la responsabilidad política: “Ahora no es el momento de reproches, es el momento de llegar a acuerdos”. En su opinión, el proceso es “complejo” porque se está “bajando al detalle” para lograr pactos sólidos en cada comunidad.