Sonsoles Ónega gana en los tribunales al palentino que se cambió de sexo y la denunció por delito de odio en TV

La Audiencia Provincial de Madrid ha confirmado el archivo de la causa abierta contra la periodista y presentadora Sonsoles Ónega, la escritora Valeria Vegas y la productora Buendía Estudios por un presunto delito de odio relacionado con un debate televisivo sobre el cambio de sexo registral.

En un auto fechado el 11 de marzo al que este medio ha tenido acceso, la Audiencia desestima el recurso presentado por Francisca Javier Avellaneda Martínez, el hombre palentino que decidió cambiar de sexo, contra la decisión previa del Juzgado de Instrucción número 1 de Alcobendas, que ya había acordado el sobreseimiento provisional de las actuaciones.

El tribunal concluye que las intervenciones realizadas en el programa televisivo denunciado se enmarcaron dentro del “ámbito de la libertad de expresión y del debate público sobre un asunto de interés social”.

Según la resolución, las críticas vertidas durante el programa, aunque puedan considerarse “desabridas o desacertadas”, se dirigieron a la actuación concreta de la denunciante y no al colectivo transexual en general.

La Audiencia subraya que para que exista delito de odio es necesario que las expresiones supongan una incitación al odio, la discriminación o la violencia contra un colectivo, así como un riesgo real para su integridad o dignidad.

En este caso, los magistrados consideran que esas condiciones no se cumplen.

El auto también destaca que la denunciante había intervenido previamente en diversos medios de comunicación para exponer su situación.

Lo que la situaba en el ámbito del debate público y la exponía a críticas más amplias que las dirigidas a un particular sin proyección mediática.

Sonsoles Ónega en el medio con Francisca Javier a un lado y Valeria Vegas al otro Antena 3

Durante el programa Y ahora Sonsoles se abordó la polémica sobre posibles usos fraudulentos del cambio de sexo registral.

Hay que recordar que Francisca decidió cambiarse de sexo porque “se sentía mujer, tal y como refleja la ley”, una decisión tomada después de casi una década de lucha intentando recuperar a su hijo y para hacer cumplir con la ley y las resoluciones que dictaban con quien tenía que estar su hijo era con él.

Debate legítimo

Algunas de las participantes defendieron que determinados casos podían perjudicar al colectivo transexual, un posicionamiento que, según la Audiencia, forma parte de un "debate legítimo" en una sociedad democrática.

Los magistrados añaden que el tono tenso o incluso excesivo propio de algunos debates televisivos no implica automáticamente la comisión de un delito penal.

En todo caso, señalan que posibles ofensas personales o incumplimientos de acuerdos con la productora deberían tratarse, en su caso, en el ámbito civil o del derecho al honor, pero no en la jurisdicción penal.

La resolución también rechaza que sea necesario practicar nuevas diligencias de investigación, al considerar que la documentación y la grabación del programa permiten conocer suficientemente los hechos.

Con esta decisión, la Audiencia Provincial confirma íntegramente el archivo de la causa y declara de oficio las costas del recurso.

Así ocurrió

Según el escrito, la participación de Avellaneda en el programa, emitido el 7 de marzo de 2024, se produjo tras ser invitada para hablar sobre su “calvario judicial” en relación con esta imposibilidad de ver a su hijo desde hace más de nueve años.

No obstante, sostuvo que el espacio televisivo cambió el enfoque, poniendo en duda su identidad y su cambio de género.

En su intervención, la presentadora y varios colaboradores habrían utilizado reiteradamente su antiguo nombre masculino y términos como “este señor” o “troll”, además de cuestionar públicamente si padecía disforia de género, si se había hormonado y si su cambio de sexo podía suponer un “fraude de ley”.

Denuncia que la presentadora Sonsoles Ónega insistió: “Es más este señor, Francisca...” dirigiéndose nuevamente hacia él como hombre, “negando públicamente en un medio de comunicación lo que es vulnerando todos los derechos de mi persona”, criticó hace meses.

Igualmente, criticó que tuvo que soportar cómo se justificaba la comisión de los delitos de sustracción de menores cometidos por la madre del hijo, “por razón del sexo”.

Además recordó que les cortaron el micro y el derecho del uso de la palabra en el momento que ofreció datos de violencia de género que “no agradaron a la presentadora”.