Argüello carga contra la eutanasia de Noelia: "Un médico no puede ser brazo ejecutor de una sentencia de muerte"

El presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello, ha cargado contra la eutanasia de la joven con paraplejia Noelia Castillo, que recibirá la prestación este jueves después de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) rechazase paralizar el procedimiento.

El también arzobispo de Valladolid ha denunciado que "si la muerte provocada es la solución a los problemas, todo está permitido" y ha asegurado que "un médico no puede ser brazo ejecutor de una sentencia de muerte por muy legal, empoderada y compasiva que parezca".

"Oremos por Noelia, su sufrimiento estremece, pero su verdadero alivio no es el suicidio", ha publicado en su cuenta personal de la red social X.

Dos años de batalla legal

La joven Noelia Castillo, de 25 años y natural de Barcelona, recibirá la eutanasia este jueves después de que el TEDH rechazase paralizar el procedimiento, tal y como había solicitado su padre tras agotar todas las vías judiciales en España.

El caso ha estado marcado por el enfrentamiento entre la voluntad de Noelia, que sufrió una agresión sexual en un centro tutelado y quedó parapléjica tras un intento de suicidio en octubre de 2022, y la oposición frontal de su padre.

El progenitor ha tratado de frenar la eutanasia por todas las vías judiciales posibles desde el verano de 2024, cuando la Comisión de Garantía y Evaluación de Cataluña (CGAC) aceptó la petición de la joven, pero finalmente Noelia recibirá la prestación este jueves.