Castilla y León dejará de recaudar 117 millones por el plan anticrisis del Gobierno y estudiará medidas propias

El consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, durante la presentación de la Contabilidad Regional correspondiente al cuarto trimestre de 2025, este lunes Leticia Pérez ICAL

Castilla y León recaudará 117 millones de euros menos por el plan de rebajas de impuestos impulsado por el Gobierno de España ante la guerra de Irán y estudiará medidas propias tras "analizar con detalle todo el contenido".

Así lo ha anunciado este lunes el consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, durante la presentación de la Contabilidad Regional de Castilla y León correspondiente al cuarto trimestre de 2025.

Carriedo ha asegurado que la reducción de impuestos debido al plan anticrisis, en el caso de Castilla y León, ascenderá a 191 millones de euros en términos globales, de los que 117 corresponderán a la Junta y 74 al Estado.

El consejero ha recordado que de los impuestos que se han reducido ante la crisis, en el caso del de los hidrocarburos a la Comunidad le corresponde el 58%, mientras que en el IVA es la mitad y en el de la electricidad el 100%.

Y ha detallado que el impacto de menor recaudación como consecuencia de estas medidas tributarias será de 35 millones de euros mensuales, que, hasta el 30 de junio, supondrán una reducción de 117 millones de recaudación en lo que corresponde a la Junta.

Sobre la posibilidad de impulsar medidas complementarias, Carriedo ha reconocido que algunas de las contempladas por el Gobierno se "corresponde" con lo que pedía la Junta aunque no ha descartado un plan propio. "Vamos a analizar con detalle todo el contenido", ha señalado.

El impacto de la guerra

En lo que se refiere al impacto de la guerra de Irán en las previsiones de crecimiento en Castilla y León, el consejero ha recordado que plantearon un crecimiento del 2,2% para 2026 y ha reconocido que el conflicto podría conllevar una retracción.

Con todo, ha asegurado que "es pronto" para conocer el impacto ya que dependerá "de la profundidad y la duración en el tiempo" de la guerra. "Evidentemente puede restar algunas décimas en el crecimiento económico, especialmente en una comunidad exportadora", ha afirmado.

Y ha detallado que el principal impacto podría notarse en el comercio internacional, en el crecimiento de la inflación, en las dificultades desde el punto de vista logístico, el aumento de rutas y la ruptura cadenas de distribución y el coste de la energía.

"Se pueden resentir algunos de los sectores que han impulsado el crecimiento económico en 2025 como la industria, la agricultura y la ganadería pero es pronto para saberlo porque va a depender de la profundidad y de la duración del conflicto", ha insistido.

Un 3,3% en 2025

Carriedo ha informado de que el crecimiento económico en la Comunidad se situó en un 3,3% en 2025, un incremento mayor al esperado y fruto del crecimiento de la industria, el sector servicios y la agricultura y la ganadería.

Desde el punto de vista de la oferta, el sector industrial creció el 3,8%, el sector servicios el 3,4% y la agricultura, la ganadería y la silvicultura un 4,6% mientras que, sin embargo, el sector de la construcción quedó por debajo de este dato.

El impulso del crecimiento, pues, ha provenido del sector de la industria, el sector servicios y el buen comportamiento del sector primario.

"Ha sido un buen año de crecimiento económico y en el sector agrícola destacar que hay un crecimiento incluso respecto de 2024 que ya fue positivo, a pesar de que la evolución de los precios ha hecho que no fuera incluso mayor", ha afirmado el consejero.

Analizando la demanda interna, entre las causas de este nivel de crecimiento destaca el gasto en el consumo final de los hogares que crece muy por encima del consumo de las administraciones públicas, prácticamente el doble.

"Es relevante la formación bruta de capital, las inversiones crecen a un ritmo del 5,6% fundamentalmente más por los bienes de equipo que la construcción", ha añadido.

Carriedo ha apuntado, con todo, la aportación negativa del comercio exterior, que venía aportando crecimiento económico positivo y en 2025, a raíz de los aranceles impuestos por Estados Unidos, restó una décima al crecimiento económico de la Comunidad.

El titular de Economía y Hacienda ha señalado también que Castilla y León creció en 2025 más que la media de España, con un 2,6%, más del doble que la UE, con un 1,4% ,y el triple que la zona euro, con un 1,2%.