Militares de Castilla y León exigen ser profesión de riesgo ante la guerra de Irán: "Nuestros compañeros están en peligro"

En la escalada del conflicto en Oriente Próximo, con ataques masivos entre Israel, Estados Unidos e Irán, los militares españoles de la Base Miguel de Cervantes, en Líbano, y los destacamentos de Irak han vivido bajo fuego cruzado, refugios constantes y evacuaciones parciales.

Más de 1.000 efectivos españoles han estado expuestos a misiles, drones y combates directos en un escenario de guerra abierta cada vez más imprevisible. Aunque los 300 militares desplegados en Irak han sido evacuados, los casi 700 destinados en Líbano continúan sobre el terreno.

Una realidad que, para la Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME), demuestra que la profesión militar es de un riesgo equiparable o superior al de otras profesiones que ya gozan de reconocimiento oficial y exige al Gobierno que tome cartas en el asunto.

"Nuestros compañeros están en peligro"

El subteniente destinado en la Academia de Caballería de Valladolid y secretario de Organización de AUME, Iván Alcántara, denuncia, en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León, que el Ministerio de Defensa tiene "olvidados" a los militares.

"Es una situación más en la que se demuestra que las Fuerzas Armadas sufrimos unas condiciones laborales y riesgos para la salud que no tenemos reconocidos", lamenta.

Y recuerda que "hay otras profesiones que también tienen sus riesgos" pero que "no sufren como los militares". "Nuestros compañeros que están desplegados están en peligro", alerta, en declaraciones a este medio.

Alcántara hace hincapié en que es "una gota más" que van sumando y que "mientras se va reconociendo a otras profesiones como profesión de riesgo" a los militares el Ministerio los deja "siempre fuera".

El secretario de Organización de AUME recuerda el papel fundamental de los efectivos del Ejército. "Hemos estado en danas, en incendios, inundaciones, siempre en primera fila y sufriendo lo mismo que otras profesiones que están ahí dando el callo junto a los militares", señala.

"Nos tienen olvidados"

Y apunta que, además, un soldado "está manejando armas continuamente y se pone en situaciones con riesgo para su integridad física". "Nos tienen olvidados", sentencia.

Alcántara recuerda también que cualquier profesión de riesgo tiene unos coeficientes reductores a la hora de la jubilación y que, con esos coeficientes reductores, esas personas "se jubilan antes con las retribuciones completas sin perder nada".

"El Ministerio no se mueve y no hace nada, otros ministerios se están moviendo por su personal y están consiguiendo cosas pero el Ministerio de Defensa no se mueve por nosotros", insiste.

Y asegura que Defensa los tiene "olvidados en todos los sentidos" ya que, a su juicio, se suma la falta de ese reconocimiento como profesión de riesgo a las "bajas retribuciones" y la ausencia de "leyes nuevas de la carrera militar".

"No es viable que tengamos dos leyes distintas, una para militares de carrera y otra para personal profesional de tropa, también la movilidad constante que tenemos que afecta a las familias. Son cosas que necesitamos mejorar", apunta, en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Una "inasumible" exclusión

AUME denuncia la "inasumible" exclusión de los militares de los coeficientes reductores para la jubilación mientras el personal desplegado en Líbano e Irak enfrenta escenarios de "guerra abierta" ante el conflicto en Oriente Próximo.

La Asociación manifiesta su "profunda preocupación" por las condiciones en las que sus compañeros desempeñan su labor en la Base Miguel de Cervantes, en Líbano, y en los destacamentos desplegados en Irak ante "el agravamiento de seguridad en el exterior".

"Los recientes acontecimientos en estas zonas no solo subrayan la peligrosidad intrínseca del servicio de las Fuerzas Armadas, sino que evidencian una realidad notoria e incontrovertible: el ejercicio de la misión supone una profesión de riesgo extremo", recuerdan.

Y lamentan "una exclusión injustificada y discriminatoria", considerando "absurdo y carente de toda lógica institucional que el Gobierno de España "continúe excluyendo a los militares de la aplicación de los coeficientes reductores para la jubilación".

"Mientras otros cuerpos de seguridad y sectores profesionales disfrutan de este reconocimiento, quienes hoy se encuentran bajo fuego o en situaciones de alerta máxima en Oriente Medio son ignorados por el sistema de Seguridad Social", señalan.

Y consideran "inasumible" que el Ministerio de Seguridad Social "mantenga una postura de rechazo" y que el Ministerio de Defensa "guarde un silencio cómplice ante una demanda de justicia básica".

Reclamaciones al Gobierno

En concreto, AUME demanda formalmente al Gobierno de España, ante "la gravedad del contexto geopolítico y la penosidad de las funciones realizadas", la "modificación inmediata de la política gubernamental".

"Pedimos el reconocimiento de la profesión militar como profesión de riesgo a todos los efectos legales y la aplicación de coeficientes reductores para permitir el acceso a la jubilación anticipada sin que ello suponga una merma en sus retribuciones", señala la Asociación.

Además, también solicitan el "amparo" del Ministerio de Defensa para que "lidere la defensa de los derechos de su personal frente a las reticencias de otras carteras ministeriales".

La Asociación recuerda que "la seguridad de España y el cumplimiento de los compromisos internacionales recaen sobre los hombros de hombres y mujeres que, a día de hoy, carecen de un marco de protección social acorde a la peligrosidad de su puesto".