Castilla y León espera al Consejo de Ministros para compensar con sus ayudas la subida del combustible

El portavoz en funciones de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo. R. Cacho ICAL

El portavoz en funciones de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, ha advertido de que el Gobierno autonómico estudiará posibles medidas para paliar el impacto económico derivado de la guerra en Irán y del encarecimiento del combustible.

Aunque ha insistido en que las decisiones más importantes dependen del Ejecutivo central, que será el que las tome mañana viernes durante su consejo extraordinario de Ministros.

Tras la reunión del Consejo de Gobierno, Carriedo ha explicado que la Junta mantiene desde hace tiempo que una de las vías más eficaces para frenar el aumento de precios y la inflación es la reducción de impuestos que afectan directamente al coste de productos básicos.

En este sentido, ha defendido que sería “importante” rebajar el IVA de determinados bienes, como la energía o los productos de primera necesidad, así como el impuesto de hidrocarburos.

El portavoz en funciones ha recordado, sin embargo, que la comunidad autónoma no tiene capacidad legislativa para aplicar estas rebajas fiscales. “Dependen del Gobierno”, ha señalado.

Al tiempo que ha lamentado que las comunidades autónomas no hayan sido consultadas previamente, a pesar de que parte del impacto económico también repercute en sus cuentas públicas al reducirse los ingresos.

Ante esta situación, la Junta esperará a conocer el paquete de medidas que apruebe el Ejecutivo central.

A partir de ahí, analizará qué ámbitos quedan sin cubrir para valorar si es necesario actuar desde la comunidad autónoma.

Carriedo ha explicado que el encarecimiento de la energía y los combustibles está afectando especialmente al sector productivo, así como a actividades como la ganadería y la agricultura.

Las posibles ayudas autonómicas, añadió, se definirán “una vez se conozca el marco general de medidas estatales”.

Según ha indicado, las decisiones más relevantes están vinculadas al ámbito tributario, pero son competencias estatales. “No podemos bajar el impuesto de hidrocarburos ni el IVA, ni tampoco el de la electricidad, porque son impuestos de carácter nacional”, ha insistido.

Además, el portavoz ha reconocido que todavía no se puede calcular el impacto que tendría en las cuentas de la comunidad una eventual reducción de ingresos, aunque defendió que debería existir algún tipo de compensación mientras se mantenga el diferencial de costes provocado por la crisis.

Conferencia de presidentes

En relación con la convocatoria de una conferencia de presidentes para tratar el tema como solicitaron comunidades como Canarias o el País Vasco, Carriedo ha considerado que lo lógico habría sido que el Gobierno central hubiera consultado previamente a las comunidades para conocer su valoración, dado que las medidas también afectan a sus presupuestos.

Sin embargo, ha indicado que si el acuerdo estatal se va a aprobar de forma inminente, la reunión perdería sentido.

Aun así, la Junta analizará el efecto de las decisiones estatales en las cuentas públicas y en los distintos sectores económicos. “Veremos qué necesidades quedan cubiertas y cuáles no, y en ese caso tendremos que tomar la iniciativa”, afirmó.

Carriedo ha recordado que la Junta ya adoptó medidas similares en crisis anteriores, como tras la invasión rusa de Ucrania o ante la imposición de aranceles durante la presidencia de Donald Trump en Estados Unidos.

En cualquier caso, insistió en que primero será necesario conocer el alcance de las decisiones que anuncie el Gobierno para valorar si es necesario actuar desde Castilla y León.