La Junta de Castilla y León abre el plazo de admisión escolar para el curso 2026-2027: llega con fechas claves

La Junta de Castilla y León ha abierto el proceso ordinario de admisión escolar para el curso 2026-2027 en las enseñanzas de Educación Infantil, Primaria, Educación Secundaria Obligatoria (ESO), Bachillerato y programas de formación para la Transición a la Vida Adulta (TVA).

El plazo de presentación de solicitudes comienza este 17 de marzo y se prolongará hasta el 8 de abril, periodo en el que las familias podrán formalizar la inscripción para optar a una plaza en centros sostenidos con fondos públicos de la Comunidad.

El formulario de solicitud está disponible en los propios centros educativos, en las direcciones provinciales de Educación, en la sede electrónica de la Administración autonómica y en el Portal de Educación.

El procedimiento se realizará mediante una única solicitud en la que los progenitores podrán indicar hasta siete centros educativos, ordenados según su preferencia.

La Junta recomienda presentar la solicitud de forma prioritaria a través del formulario web habilitado en el Portal de Educación o en la sede electrónica de la Administración autonómica.

No obstante, también se podrán recoger solicitudes impresas en colegios, institutos y direcciones provinciales de Educación. En ese caso, deberán entregarse junto con la documentación acreditativa en el centro indicado como primera opción.

Además, el alumnado que tenga que cambiar de centro para continuar su enseñanza obligatoria participará en este proceso mediante una solicitud pregrabada que será emitida el 16 de marzo por el centro en el que esté actualmente escolarizado.

Admisión en Educación Infantil de 0 a 3 años

El proceso se aplica a todos los centros sostenidos con fondos públicos, incluidos los de titularidad de la Junta de Castilla y León.

En el caso de la Educación Infantil de 0 a 3 años, también se incluyen centros dependientes de corporaciones locales y centros privados adheridos a la oferta gratuita de plazas en estas enseñanzas.

Las familias con niños cuyo nacimiento haya sido, o esté previsto, entre el 1 de enero y el 31 de mayo podrán presentar la solicitud dentro del proceso ordinario para optar a la adjudicación de plaza en junio o fuera de él para optar a una plaza en septiembre.

Por su parte, los niños nacidos entre el 1 de junio y el 30 de septiembre solo podrán participar fuera del proceso ordinario, con adjudicación prevista en septiembre.

Fechas clave: publicación de listas y matriculación

El calendario del proceso establece varias fechas importantes para las familias:

14 de mayo: publicación de la puntuación provisional de cada solicitante en los centros educativos. 15 al 21 de mayo: plazo de reclamaciones. 23 de junio: publicación de los listados definitivos de adjudicación de plazas.

Una vez conocidas las adjudicaciones, se abrirá el periodo de matriculación.

Para Educación Infantil y Primaria, las matrículas deberán formalizarse entre el 24 y el 30 de junio.

En el caso de ESO, Bachillerato y los programas de Transición a la Vida Adulta, el plazo se extenderá hasta el 10 de julio.

Con este procedimiento, la Consejería de Educación organiza cada año el acceso a las plazas escolares en los centros sostenidos con fondos públicos de Castilla y León, garantizando un sistema de admisión único y coordinado para todas las etapas educativas.