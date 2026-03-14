Más de 12.500 familias reciben el Bono Infantil de 200 euros en marzo en Castilla y León: consulta la lista de beneficiados

La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades ha concedido un total de 34.051 Bonos Infantiles desde el pasado mes de diciembre, cuando se publicó la primera resolución de esta nueva ayuda destinada a facilitar la conciliación de las familias de Castilla y León.

En aquella primera resolución se otorgaron 16.360 bonos para 11.911 familias.

En la segunda, correspondiente al mes de marzo y cuya resolución se publicó este viernes en la sede electrónica, se han concedido 17.691 bonos, es decir, 1.331 más que en la primera, que beneficiarán a 12.524 familias.

El importe total invertido hasta el momento en estas ayudas asciende a 6,81 millones de euros, de los que 3,2 millones corresponden a la primera resolución y 3,5 millones a la segunda.

Asimismo, se adjunta el listado completo con todos los adjudicatarios de esta ayuda.

Nueva ayuda

El Bono Infantil es una nueva ayuda de la Junta que tiene como finalidad contribuir a la conciliación de la vida personal, familiar y laboral de los progenitores trabajadores, así como facilitar la corresponsabilidad en el cuidado de menores a cargo. La subvención consiste en 200 euros por cada menor de entre 4 y 12 años.

Esta iniciativa se suma a otras medidas de apoyo a la conciliación impulsadas por la Junta de Castilla y León, como el Bono Concilia, el programa Conciliamos, la iniciativa Crecemos o las subvenciones por reducción de jornada y excedencia.

A través del Bono Infantil se subvencionarán actividades que los menores realicen fuera del horario escolar y que faciliten la conciliación familiar, ya sean de carácter educativo, formativo, cultural o deportivo.

Entre ellas se incluyen, por ejemplo, clases de idiomas, cursos deportivos, talleres de fotografía, clases de baile o programación, así como aquellas que se desarrollen en el propio centro escolar fuera del horario lectivo.

Para acceder a esta ayuda, ambos progenitores deben estar trabajando y contar con unos ingresos inferiores a 55.000 euros anuales entre los dos, o la mitad en el caso de familias monoparentales. Cumpliendo estos requisitos, las familias pueden recibir 200 euros por cada hijo de entre 4 y 12 años.

La Junta de Castilla y León ha destinado 16 millones de euros a esta línea de ayudas, una cuantía que podrá ampliarse si fuera necesario para cubrir toda la demanda. El objetivo del Ejecutivo autonómico es alcanzar a cerca de 80.000 familias en toda la Comunidad.