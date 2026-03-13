Un gran dispositivo para un día que marcará el futuro político de CyL: con 100 profesionales y protección ante ciberataques

El consejero de la Presidencia en la Central de Datos para las elecciones. Fotografía: Junta de Castilla y León.

Luis Miguel González Gago, consejero de la Presidencia, ha presentado este viernes, 13 de marzo, el dispositivo de seguimiento de las elecciones a las Cortes de Castilla y León del próximo domingo, 15 de marzo.

El Centro Cultural Miguel Delibes, en Valladolid, funcionará durante toda la jornada electoral como Centro Coordinador de Seguimiento y Difusión de Datos desde el que se ofrecerá la información oficial del proceso.

En este espacio trabajarán unas cien personas con una alta cualificación profesional, encargadas de coordinar la información electoral y facilitar su difusión a lo largo de la jornada.

Desde este centro, está previsto realizar cinco ruedas de prensa informativas si no se produce ninguna situación extraordinaria: a las 9:30 horas para informar sobre la constitución de las mesas electorales; a las 12:00, 14:30 y 18:30 horas para trasladar datos de participación; y una última comparecencia durante el escrutinio provisional, cuando los resultados sean suficientemente significativos y comiencen a consolidarse.

Más de 100 medios acreditados

A día de hoy, un total de 135 profesionales de la comunicación de un centenar de medios han solicitado acceso al repositorio de datos en formato CSV habilitado para el seguimiento de la información electoral.

Asimismo, 46 profesionales de la comunicación han tramitado su acreditación personal para cubrir el evento. Entre los medios a los que pertenecen estos últimos, se encuentran cuatro de ámbito nacional y 13 regionales, procedentes tanto de Castilla y León como de otras comunidades autónomas.

La información electoral podrá seguirse en tiempo real a través de una web específica habilitada por la Junta y dedicada al seguimiento electoral, elecciones2026ccyl.es, que también será accesible desde la página oficial de la Junta de Castilla y León (www.jcyl.es), en cualquier dispositivo con conexión a internet.

Además, los ciudadanos podrán consultar los datos desde dispositivos móviles mediante una aplicación específica disponible desde hoy en los sistemas Android, a través de Google Play, y iOS, en App Store, bajo el nombre ‘Elecciones CyL 2026’.

Esta aplicación permitirá conocer la constitución de las mesas electorales, el grado de participación durante la jornada, y los resultados provisionales a lo largo de la noche, así como visualizar todas y cada una de las ruedas de prensa institucionales.

Seguridad del dispositivo tecnológico

El Centro Cultural Miguel Delibes ha sido reforzado con medidas de seguridad para garantizar su funcionamiento y operatividad durante toda la jornada electoral.

Estas actuaciones incluyen controles de acceso mediante un sistema de acreditación previa que distingue entre personal de organización, prensa e invitados. Además, el exterior del Centro estará protegido por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la Policía Local de Valladolid.

El operativo tecnológico desplegado para estas elecciones se ha configurado conforme a estándares avanzados de disponibilidad, continuidad operativa y eficiencia. El dispositivo integra centros de proceso de datos redundados, sistemas de comunicaciones de alta capacidad, y plataformas de gestión alineadas con los requisitos funcionales del proceso electoral.

La protección frente a ciberataques constituye otro de los elementos centrales del dispositivo. Para ello, se desarrollan tareas de análisis de vulnerabilidades, monitorización permanente, análisis proactivo de amenazas, y procedimientos reforzados de autenticación y control de accesos, con el objetivo de garantizar la integridad y confidencialidad de los sistemas implicados.

Asimismo, se mantiene una colaboración permanente con el Centro Criptológico Nacional, que aporta capacidades especializadas en materia de ciberseguridad y ciberinteligencia.

Esta cooperación permite reforzar la detección temprana de riesgos, optimizar la coordinación ante posibles incidentes, y asegurar la protección del ecosistema tecnológico durante el proceso electoral, incluyendo la presencia de personal especializado del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

Como parte del refuerzo de los sistemas, el centro dispone de generadores de luz, doble operador de telecomunicaciones y un Centro de Atención a los Representantes de la Administración gemelo del establecido en Salamanca, desde donde se prestará directamente este servicio de atención, preparado para estar operativo ante cualquier incidencia.