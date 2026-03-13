Feijóo critica la "demagogia" de Sánchez por enarbolar el 'no a la guerra' con una mano y poner la otra "para recaudar"

El presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, participa en un acto público en la Casa de la Cultura en Ponferrada. César Sánchez / ICAL .

Ponferrada es la última pista de la provincia de León para correr los últimos metros de la campaña castellano y leonesa del Partido Popular por Alberto Núñez Feijóo, acompañado por la portavoz en el Congreso, Esther Muñoz; el consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez Quiñones; el alcalde de Ponferrada, Marco Antonio Morala y los candidatos del partido por León.

El presidente nacional del PP reclamó Prisión Permanente Revisable para el asesino machista de Miranda de Ebro, señalando que "tenía que haber tenido esta medida desde el principio" y bajar urgentemente el IVA de la energía para "actuar" frente a la inflación que está generando la Guerra de Irán.

El presidente nacional del PP aprovechó el acto para advertir a los ciudadanos: "Que nadie se confíe y nadie deje de votar al PP".

Feijóo subrayó la responsabilidad del voto en Castilla y León y España: "Este domingo es clave. León y Castilla es el origen de esta nación de 500 años", dijo, y lanzó un mensaje directo a los jóvenes: "Nunca habían tenido menos acceso a la vivienda y menos oportunidades por la inacción del Gobierno sanchista".

El líder popular denunció la gestión del Ejecutivo central, criticando la deuda y la inseguridad en las calles: "Ha endeudado a los españoles con más del 40% y hay menos seguridad".

Además, cargó contra la oposición: "Otros solo piden el voto para bloquear, nosotros para gobernar. Gobernar es decidir y mantener los servicios públicos los próximos cuatro años".

"Esta tierra merece un respeto" añadiendo que no se puede "Enarbolar la bandera del 'No A La Guerra' pero "Siguen sin tomar medidas por los efectos de inflación que está generando la guerra".

El gobierno debe "adecuar el impuesto de la renta a la inflación" y "rebajar el IVA de la electricidad al 10%", así como bajar el IVA de aquellos servicios que son esenciales y que requieran combustible".

El acto sirvió también para subrayar la gestión de Alfonso Fernández Mañueco en Castilla y León: “Solo Mañueco resuelve y solo Mañueco trabaja a diario”, recalcó.

Esther Muñoz sin piedad

La diputada y portavoz del Partido Popular, Esther Muñoz, también pronunció un enérgico discurso en Ponferrada en el que no dejó títere con cabeza dentro del PSOE.

Muñoz criticó que a Valladolid "han llevado a lo mejor de cada casa", en referencia a figuras del partido como Pedro Sánchez, José Luis Rodríguez Zapatero, Óscar Puente o Carlos Martínez, al que llamaba "ese señor de Soria", y apuntó que "a Zapatero solo lo sacan para tensionar", en un mensaje que, según aseguró, le dejó "a gusto".

La dirigente popular recuerda los efectos de las políticas de Zapatero en la provincia, especialmente el cierre de las minas, preguntando irónicamente: "¿A gusto cuando se decretó el cierre de las centrales de nuestra provincia?".

El acto sirvió para que Muñoz insistiera en la necesidad de respaldar al PP como alternativa a un PSOE al que acusó de "generar tensión y abandono en Castilla y León" y de comprometer el empleo local en sectores estratégicos como la energía y la industria.