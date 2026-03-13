Abascal llama a votar el 15-M “pensando más allá de Castilla y León”: "Pronto votaremos también en España”

El presidente de Vox, Santiago Abascal, y el candidato a la Presidencia de la Junta por la formación, Carlos Pollán, protagonizan el acto de cierre de campaña en la plaza Zorrilla de Valladolid Eduardo Margareto ICAL

Santiago Abascal convirtió este viernes el cierre de campaña de Vox en Valladolid en un llamamiento a mirar más allá del 15-M y de las propias elecciones autonómicas.

El líder de la formación pidió a sus simpatizantes que acudan a las urnas este domingo pensando no solo en el resultado de Castilla y León, sino también en el pulso político que, a su juicio, se librará pronto en toda España.

“Este domingo hay que votar pensando más allá de las elecciones de Castilla y León”, proclamó, aclarando a continuación que "salvo que al tirano, o aprendiz de tirano -en alusión a Pedro Sánchez-, se le ocurra otra cosa, pronto votaremos también en España”.

Con ese mensaje, Abascal quiso elevar el cierre de campaña en Valladolid a la categoría de ensayo general de una confrontación de alcance nacional.

Sostuvo que en Castilla y León no existe “ningún riesgo” de que gobierne la izquierda tras las urnas y que, por tanto, lo que realmente se decide este domingo es el tamaño de Vox y su capacidad para imponer cambios en el futuro Ejecutivo autonómico.

Según defendió, el debate no está en quién ganará, sino en “cuál es la fuerza de Vox” para condicionar la política regional.

Ese fue, de hecho, el eje central de su intervención: combatir el argumento del voto útil al PP y presentar a Vox como la única garantía de cambio real.

Abascal acusó a los populares de haber firmado acuerdos con su partido para luego incumplirlos y dejó una de las frases más contundentes del mitin al asegurar que, si Vox aumenta su respaldo, “las cosas van a cambiar y van a cambiar de lo lindo”.

Vox se mide con el PP

En ese contexto, el líder de Vox defendió que su formación quiere gobernar, pero no para ocupar sillones ni para dejar pasar la legislatura sin tocar lo sustancial.

Su tesis es que cuanto mayor sea el respaldo a Vox, menor será el margen del PP para incumplir compromisos o rebajar acuerdos.

Castilla y León apareció así en su discurso como un territorio decisivo para medir la fuerza real de su partido dentro del bloque de la derecha.

Abascal convirtió también el mitin multitudinario en un ataque directo contra Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo. Del primero dijo que encabeza una “mafia mentirosa” y “corrupta”, mientras que del segundo denunció una supuesta “estafa” por pactar en Bruselas con los socialistas políticas verdes, migratorias y de género mientras en España, sostuvo, representa una oposición insuficiente.

Con ese doble ataque, el presidente de Vox trató de situar a su partido como única alternativa sin matices ni medias tintas.

De Valladolid a la "reconstrucción nacional"

A partir de ahí, Abascal colocó su discurso en un terreno abiertamente nacional. Habló de “alternativa política de salvación nacional”, de “reconstrucción nacional” y de la necesidad de ir mucho más allá de “unos parchecitos”.

En ese sentido, insistió sobre la defensa de la soberanía nacional, la crítica a Bruselas, el rechazo al separatismo y la “invasión migratoria” frente a la identidad y prioridad para los españoles.

Respaldo a Pollán y guiños a su electorado

El líder de Vox dedicó una parte del discurso a agradecer la movilización de su partido durante la campaña y a ensalzar el papel de su candidato a la Presidencia de la Junta, Carlos Pollán, al que elogió por haber hecho “una campaña excepcional” pese a haber recibido “fuego enemigo y fuego amigo”.

También agradeció el trabajo del resto de candidatos, equipos, voluntarios y personal de seguridad, y presumió de haber reunido a más gente que ningún otro partido en sus actos por Castilla y León.

Quiso además presentar a su formación como el partido que ha recorrido la Comunidad y ha hablado con la “España de verdad” y la “España real”, frente a los actos de aparato de sus adversarios.

Abascal despidió así la campaña de Vox en Valladolid, apelando a una movilización sin complejos, y desveló la razón por la que se ha volcado en estas elecciones: para él, Castilla y León no es solo Castilla y León, sino también el primer escalón de la siguiente batalla política en España.