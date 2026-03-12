Denuncia al Ministerio de Justicia por el riesgo de exposición a gas radón en León, Salamanca y Zamora

Comisiones Obreras (CC.OO.) ha interpuesto una denuncia formal ante la Inspección Central de Trabajo y el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) contra el Ministerio de Justicia por el incumplimiento de sus obligaciones en materia de vigilancia de la salud.

La organización sindical alerta de que más de 2.000 trabajadores en toda España —con una incidencia significativa en las provincias castellanas y leonesas de León, Salamanca y Zamora— podrían estar expuestos a concentraciones peligrosas de gas radón.

Dentro de la autonomía, la provincia de León se encuentra en el foco de la denuncia. CCOO ha señalado específicamente que las localidades afectadas por esta falta de medidas preventivas son: Encinedo, Igüeña , Astorga y Ponferrada.

La controversia nace de la Instrucción IS-47 del Consejo de Seguridad Nuclear, publicada en el BOE el 1 de mayo de 2025. Esta norma establece un listado de municipios de "actuación prioritaria" y obliga a los titulares de centros de trabajo situados bajo rasante o en plantas bajas a iniciar mediciones de radón en un plazo máximo de seis meses.

A pesar de que CCOO solicitó formalmente la instalación de medidores en mayo de 2025, el Ministerio de Justicia respondió que carecía de medios materiales y humanos propios, prometiendo una licitación externa que, según el sindicato, aún no se ha materializado.

"Transcurrido con creces el plazo de seis meses, no se han instalado medidores en ninguno de los centros de trabajo ni se ha comunicado resultado alguno a los delegados de prevención", denuncian desde el sindicato.

Riesgos para la salud y posibles cierres

El gas radón es un elemento radiactivo natural que se acumula en espacios cerrados y representa la segunda causa principal de cáncer de pulmón después del tabaquismo, según la Organización Mundial de la Salud.

Ante la gravedad de la pasividad ministerial, CCOO no solo exige el inicio inmediato de las mediciones, sino que ha solicitado a la Inspección de Trabajo que, si se considera necesario para garantizar la seguridad del personal, se acuerde la suspensión de la actividad laboral en las sedes afectadas de León, Salamanca y Zamora hasta que se descarte el riesgo de cáncer.