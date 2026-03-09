Abascal, directo a Mañueco: "Es del género tonto, nos demoniza y luego pide llegar a acuerdos" y exige de nuevo una rectificación

El líder de Vox Santiago Abascal ha lanzado este lunes un duro discurso contra el Gobierno central y contra el Partido Popular durante una comparecencia ante los medios en Gredos (Ávila), en la que ha analizado la situación política nacional y ha presentado las propuestas de Vox de cara a las elecciones autonómicas del próximo 15 de marzo en Castilla y León.

La declaración se ha producido tras una reunión del Comité Ejecutivo Nacional del partido, celebrada en un “contexto histórico muy importante” en el parador de Gredos, según Abascal, quien aseguró que España atraviesa un momento “grave tanto a nivel nacional como internacional”. Eso sí, no ha permitido preguntas de los periodistas por lo que no se ha podido saber su posición sobre la purga realizada aAntelo o a Ortega Smith.

Durante su intervención, el dirigente de Vox ha arremetido con dureza contra el Ejecutivo presidido por Pedro Sánchez, al que llegó a calificar de “Gobierno criminal”.

Abascal vinculó esta acusación a lo que denominó “el crimen de Adamuz y otras fechorías”, y sostuvo que el presidente del Gobierno está “atrincherado en La Moncloa para defender intereses partidistas”.

El líder de Vox también acusa a Sánchez de tener actitudes “propias de un aprendiz de tirano” y critica su política exterior y militar. “Es capaz de mandar una fragata y montarse en ella para hacer propaganda”, afirma.

Críticas al Partido Popular

Una parte importante del discurso estuvo dirigida al Partido Popular y a su líder, Alberto Núñez Feijóo. Abascal reprocha al PP su supuesta falta de ruptura con el PSOE en diferentes ámbitos institucionales, tanto en España como en Bruselas.

“El PP es incapaz de romper con Sánchez”, asegura, al tiempo que acusa a la dirección nacional del partido, ubicada en la sede de Génova 13, de actuar como “una veleta azul” que cambia de postura según el territorio.

Según Abascal, populares y socialistas “se reparten las instituciones” y actúan de forma coordinada en cuestiones clave, citando como ejemplos acuerdos recientes en Bruselas, Ceuta o en comisiones parlamentarias. “Cuando Sánchez toca el silbato, Feijóo va”, afirmó.

El líder de Vox también criticó los pactos del Partido Popular con otras formaciones políticas, señalando especialmente al Partido Nacionalista Vasco. Abascal acusó al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, de sentirse “más cómodo en los viejos acuerdos” con el PNV y con el PSOE que en alcanzar entendimientos con Vox.

El líder de Vox también se refirió a las negociaciones para formar gobiernos autonómicos tras las elecciones en distintas comunidades. A su juicio, el PP ha cometido “un grave error” al impedir acuerdos con Vox en regiones como Extremadura o Aragón, mientras que sí fue posible en la Comunidad Valenciana.

Abascal sostuvo que el crecimiento electoral de Vox obliga a su partido a ser “más exigente” en las negociaciones. “La gente ha dicho el doble de Vox y por eso nosotros somos el doble de exigentes”, señaló.

Asimismo, acusó al PP de intentar “demonizar” a Vox mientras solicita su apoyo parlamentario. "El señor Mañueco nos demoniza y luego nos pide llegar a acuerdos, es del género tonto, no se puede demonizar a Vox y luego pretender que le entreguemos los votos para llegar a un acuerdo".

En este contexto, criticó también unas declaraciones del presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, a quien reprochó haber acusado a Vox de defender políticas extremas cuando aseguró que “Vox quiere tirar a los seres humanos al mar" en referencia a las personas migrantes que vienen a España por mar.

Abascal calificó esas palabras de “infamia” y pidió una rectificación pública.

“Negociaciones serias”

Para concluir, Abascal defendió la legitimidad electoral de su partido y pidió respeto hacia sus votantes. “Pierdan toda esperanza de destruirnos; tenemos el apoyo del pueblo y de los electores”, afirmó.

El líder de Vox reclamó que, tras los comicios, se abran “negociaciones serias, sin prisas, con medidas concretas, plazos de cumplimiento y garantías”, argumentando que su partido desconfía de los acuerdos con el PP tras experiencias anteriores.