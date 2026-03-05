Radiografía de la automoción en CyL: 44.688 empleos, liderazgo en fabricación y el reto de la inclusión femenina

El sector de la automoción en España no solo resiste, sino que evoluciona con fuerza, y Castilla y León se mantiene como una pieza indispensable de este engranaje. Según el informe 'Mercado de trabajo en el sector de Automoción' elaborado por Randstad Research, la comunidad autónoma se sitúa como la quinta región con mayor número de empleados en el sector, alcanzando los 44.688 ocupados.

El estudio revela que Castilla y León forma parte del "club de los cinco" que lideran la industria en España. Junto a Cataluña (22%), Madrid (11,3%), Andalucía (10,8%) y la Comunidad Valenciana (10,6%), nuestra región contribuye a que este grupo de comunidades acumule más del 60% del empleo total del sector.

Sin embargo, el peso específico de la automoción en la economía local es incluso más relevante: mientras que a nivel nacional el sector representa el 2,6% de los trabajadores, en Castilla y León este porcentaje se eleva hasta el 4,2%, superando a potencias industriales como el País Vasco (3,7%) y Aragón (4,1%).

El informe de Randstad destaca una dualidad marcada en el comportamiento del mercado laboral al cierre de 2025.

La fabricación de vehículos es el punto fuerte de Castilla y León. La región concentra el 10,2% de los ocupados nacionales en esta rama, situándose como la tercera potencia tras Cataluña y el País Vasco.

En cuanto a la venta y reparación: En este segmento, que representa el 64% del empleo total en España, la comunidad mantiene una posición intermedia con un peso del 6%.

A nivel nacional, el sector cerró el cuarto trimestre de 2025 con 590.183 ocupados, un crecimiento interanual del 4%. No obstante, este crecimiento fue desigual: la rama de venta y reparación se disparó un 9,7%, compensando la caída del 4,6% en el área de fabricación.

Estabilidad contractual frente a la brecha de género

Uno de los datos más positivos del informe es la calidad del empleo. El 90% de los asalariados del sector cuentan con un contrato indefinido, una cifra que supera con creces la media nacional (84,2%).

En la otra cara de la moneda se encuentra la asignatura pendiente de la diversidad. El sector sigue estando profundamente masculinizado:

"La presencia femenina se sitúa en el 19,2%, muy por debajo de la media nacional del 46,4%. Esta cifra cae hasta el 15% en el segmento de venta y reparación", señala el estudio basado en datos del INE y la Seguridad Social.

Victoria Fabregat, responsable de cuentas de automoción de Randstad, destaca que, aunque el sector muestra una "notable capacidad de adaptación" gracias al impulso comercial, aún enfrenta retos estructurales: el relevo generacional y la atracción de talento cualificado son las tareas pendientes para mantener la competitividad en 2026.