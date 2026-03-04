Urtasun respalda a Sánchez: “España no entrará en la guerra ilegal de Trump” y anuncia las medidas del escudo social

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, acompañado del candidato de Izquierda Unida por Segovia a las elecciones autonómicas, Carlos Serrano, mantiene un encuentro con la direcctora del Festival Internacional de Títeres ‘Titirimundi’, Marian Palma Nacho Valverde / ICAL.

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, (Sumar) ha asegurado este miércoles en Segovia que el Gobierno “no va a embarcar a España en una guerra de agresión ilegal lanzada por Donald Trump”.

Además ha avanzado la puesta en marcha de un nuevo escudo social para proteger a la ciudadanía ante las posibles consecuencias económicas del conflicto, siguiendo con la línea mostrada esta mañana por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez .

Urtasun realizó estas declaraciones en La Cárcel-Centro de Creación de Segovia, donde mantuvo un encuentro con la dirección del Festival Internacional de Títeres ‘Titirimundi’, acompañado por el candidato de Izquierda Unida por Segovia a las elecciones autonómicas del 15 de marzo, Carlos Serrano, y por los representantes autonómicos Juan Gascón y Marina Echevarría.

El ministro de Sumar fue tajante al rechazar la participación de España en una intervención militar que calificó de “ilegal e inmoral”. “A nosotros no nos van a amedrentar las amenazas de Donald Trump ni nos va a amedrentar nadie. Somos el país del no a la guerra, el país de la dignidad frente a las guerras de agresión ilegales”, afirmó.

En este sentido, defendió que el Ejecutivo de coalición progresista representado también por el presidente Pedro Sánchez actuará en defensa del derecho internacional, la diplomacia y la negociación como vía para resolver conflictos.

Urtasun instó además al líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, a “ser fiel a los españoles y españolas que rechazan la guerra” y no respaldar una intervención que, según señaló, la mayoría social no desea.

Un escudo social ante el impacto económico

El ministro anunció que el Gobierno comenzará a trabajar de inmediato en un “auténtico escudo social” para amortiguar los efectos económicos derivados de la escalada bélica, tomando como referencia las medidas adoptadas tras la invasión rusa de Ucrania.

Entre las iniciativas planteadas, destacó la vigilancia de los márgenes del oligopolio energético, “para evitar que las compañías obtengan beneficios extraordinarios por la subida del petróleo y el gas”.

La reactivación de la excepción ibérica, previa negociación con Bruselas, para limitar el impacto del precio del gas en la factura eléctrica.

El “impulso” del bono eléctrico, con el fin de proteger a las familias más vulnerables ante posibles subidas de suministros. Y una prórroga y tope en la actualización de los contratos de alquiler, evitando que un eventual aumento del IPC encarezca aún más las renovaciones.

“El Gobierno tiene la obligación de proteger a sus ciudadanos”, subrayó Urtasun, quien aseguró que las medidas deberán defenderse y votarse en el Congreso, como ya ocurrió en anteriores paquetes anticrisis.

“Los votos los pelearemos como hacemos siempre”, afirmó, aunque dejó claro que el Ejecutivo no aceptará prácticas especulativas como vender energía adquirida a precios anteriores al coste actual de mercado.

Defensa de la cultura en Castilla y León

Aunque el foco estuvo en la actualidad internacional, Urtasun también reivindicó el compromiso del Ministerio de Cultura con Castilla y León. Enumeró actuaciones recientes como el desbloqueo del Teatro Emperador en León, la rehabilitación de la muralla de Zamora, la fase final del Centro Nacional de Fotografía en Soria o las intervenciones en el Palacio de los Águilas de Ávila y en la Casa del Sol del Museo Nacional de Escultura en Valladolid.

Asimismo, destacó el apoyo directo y nominativo a la Seminci, algo inédito hasta ahora.

El ministro pidió el respaldo ciudadano a la candidatura de Izquierda Unida, Movimiento Sumar y EQUO en las próximas elecciones autonómicas y expresó públicamente su apoyo a Marina Echevarría ante los ataques recibidos, destacando su trayectoria académica y su compromiso con “una sociedad más libre, con más derechos y con más igualdad”.