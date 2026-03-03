Abascal prioriza el "cambio de rumbo" en Extremadura y Aragón frente a los "sillones": "La negociación no está concluida"

El presidente nacional de Vox, Santiago Abascal, ha defendido este martes en un acto en La Bañeza (León) que la prioridad de su partido es el "cambio de rumbo" en Aragón y Extremadura frente a "los cargos, sillones y poltronas". "Es lo que menos nos importa, nos importará en una fase siguiente si es que eso es necesario para tener garantía de cumplimiento de los acuerdos que firmemos", ha precisado.

En este sentido, Abascal prefiere no pensar en "hablar de cargos" y ha considerado que el hecho de que su partido no haya conseguido la Presidencia de las Cortes de Aragón "tiene que ser interpretado como una convicción de Vox de que lo importante es el cambio de rumbo y no los sillones".

Así lo ha trasladado tras ser preguntado al respecto y ha insistido en que "en este punto lo único que nos interesa es que los acuerdos del bipartidismo en Bruselas empiecen a resquebrajarse y se empiece a defender el interés nacional".

A pesar de esta situación, Abascal ha incidido en que aún "puede haber acuerdo siempre que haya uno sobre medidas concretas" y ha recordado que "incluso un acuerdo en un parlamento puede ser deshecho".

A pesar de haber reconocido que están "muy lejos" del PP, ha subrayado que ya han conseguido ponerse de acuerdo con ellos en cuestiones lingüísticas y rebajas fiscales en Valencia o restricciones de las zonas de bajas emisiones "que son una losa en contra de la gente más humilde".

Sobre Extremadura, que celebra este martes la primera votación de investidura, ha ratificado las palabras de la portavoz de Vox en el Congreso de los Diputados, Pepa Millán, quien ha avanzado que su posición dependerá del discurso de la candidata del PP, María Guardiola.

Ahora bien, Abascal ha advertido de que la negociación "está avanzando pero no está concluida" y que el discurso de Guardiola es "muy importante" para Vox porque les podrá dilucidar "si se puede seguir dialogando con calma, sin estar siendo entorpecidos constantemente con filtraciones, y medida a medida, presupuesto a presupuesto, estableciendo plazos de cumplimiento".

"No es porque pueda derivarse en un voto a favor inmediato. Ese discurso es para ver si Guardiola está decidiendo acercarse a las posiciones de Vox respaldadas por los extremeños", ha avisado. Y en esta línea ha avanzado que su mano "sigue tendida independientemente del voto que pueda producirse" esta tarde.

En caso de no salir adelante la votación de este martes, este próximo viernes habrá una segunda sesión de investidura, en la que valdría la abstención de los de Abascal.

"Estamos absolutamente interesados y convencidos de la importancia de construir una alternativa y nos vamos a entregar a eso en cuerpo y alma. Pero respetando a nuestros electores y cuando tengamos garantías, pero es muy pronto todavía", ha zanjado a este respecto.

"Pedro Sánchez es el último ayatolá"

Por otro lado, Abascal ha cargado duramente contra el Gobierno de Pedro Sánchez, a quien ha acusado de estar "empeñado en ser el último ayatolá, el último traidor a Occidente" después de "colocarnos en el mundo internacional al lado de los socios de Podemos y Bildu: Hamás, los Ayatolás, Cuba y Maduro".

De esta manera, ha subrayado que esto es "un peligro para nuestra seguridad nacional, nuestras libertades y la economía" y ha asegurado que "la mafia de Pedro Sánchez es una amenaza para todos los españoles" que, además, "cuesta vida como ha quedado demostrado con su corrupción que mata, como se ha comprobado con Adamuz".

Abascal ha cargado así contra la decisión de Sánchez de impedir utilizar las bases norteamericanas en España para bloquear "una operación contra el régimen teocrático y criminal que estaba masacrando a su propio pueblo" en Israel.

"Es una decisión que han tomado los ayatolás, lo que no sabemos es cómo tienen la capacidad de tomar esa decisión y que Pedro Sánchez obedezca", ha añadido.

Mientras tanto, ha acusado al PP de estar "empeñados en destruir cada campaña de Vox" para que "no hablemos de sus traiciones, de la traición al campo firmado con el acuerdo de Mercosur". Y ha recordado que exigirán un referéndum nacional sobre este tratado cuando "tengamos la oportunidad" y que, igualmente, lo trasladarán en los acuerdos de los futuros gobiernos autonómicos.