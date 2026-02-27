Castilla y León entra de lleno en campaña: la tradicional pegada de carteles marca el inicio de 15 días de camino hacia las urnas

Arranca la campaña electoral en Castilla y León. La Comunidad ha amanecido este viernes con las calles salpicadas de carteles recién pegados después de la tradicional pegada que dio a medianoche el pistoletazo de salida a una carrera frenética rumbo a las elecciones autonómicas del próximo 15 de marzo. El arranque de quince días frenéticos hacia una jornada electoral decisiva.

Bajo las farolas y con brochas en mano, militantes y cargos de los principales partidos −PP, PSOE, Vox− pero también de las coaliciones de izquierda −IU-Sumar-Verdes-Equo y Podemos-Alianza Verde− y de los partidos regionalistas y provinciales −UPL, Soria ¡Ya! y Por Ávila− y de otras formaciones minoritarias, hicieron aparición en la noche de este jueves con el objetivo de cumplir con el ritual simbólico que marca el inicio de cada campaña.

Todos ellos convirtieron calles y plazas emblemáticas de las diferentes provincias de Castilla y León en un mosaico de lemas y rostros. Con casi dos millones de electores en juego y 82 escaños en liza en las Cortes autonómicas, estas dos semanas intensas decidirán si la Comunidad mantiene el rumbo de los últimos 39 años o vira hacia el cambio. Las vallas ya hablan pero serán las urnas las que sentenciarán.

PP, PSOE y Vox

El presidente de la Junta y candidato del PP a la reelección, Alfonso Fernández Mañueco, abrió la campaña electoral en su Salamanca natal, tras participar en otros tres actos electorales a lo largo de la jornada, reservada para la tradicional pegada de carteles, apelando a las "raíces" frente a "la improvisación" y contraponiendo las "nueces" frente al "ruido". Todo ello con el objetivo de movilizar a los cargos y militantes populares.

El candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez, inició la campaña electoral en la ciudad de Soria, de la que es alcalde desde 2007, planteando una "revolución de los humildes", dado que "el cambio empieza" en la capital soriana. Desde allí realizó la tradicional pegada de carteles con la que se dio pistoletazo de salida a quince días de campaña que concluirán el próximo 15 de marzo con las elecciones autonómicas.

El candidato de Vox, Carlos Pollán, eligió su León natal para pegar los primeros carteles y afirmó que su partido concurre a las elecciones "como la única garantía de aplicar políticas de sentido común en Castilla y León".

"Llevamos demasiado tiempo aguantando la estafa del PP, un PP acomodado en el poder, alejado de las necesidades reales de todos los ciudadanos y que ahora mismo está aplicando las peores políticas socialistas", aseguró rodeado de cargos y militantes, junto a la plaza de Guzmán el Bueno de la capital leonesa.

La izquierda alternativa

El candidato a la Presidencia de la Junta por IU-Sumar Equo- En Común, Juan Gascón, destacó en Valladolid que su coalición sale a la campaña electoral con la "esperanza" de representar a la izquierda social y política y de lograr "representación" para poder ser el "caballo de Troya dentro de la institución, dentro de las cortes de Castilla León, y decirles a las derechas que hay un proyecto de Comunidad distinto".

El candidato de Podemos-Alianza Verde, Miguel Ángel Llamas, por su parte, planteó también en Valladolid, acompañado por el exprocurador Pablo Fernández, una campaña de proximidad, "calle a calle, puerta a puerta, de boca a boca", porque es "importantísimo que la ciudadanía conozca este proyecto para conectar con la gente".

Los partidos provinciales

Unión del Pueblo Leonés (UPL) inició la campaña electoral con la convicción y la confianza de ser la primera fuerza política en la provincia de León, crecer en Zamora y Salamanca y lograr grupo parlamentario propio. Así lo remarcó la cabeza de lista de la formación leonesista, Alicia Gallego, durante el acto de pegada de carteles que se desarrolló frente a la Basílica de San Isidoro.

El candidato a la Presidencia de la Junta de Soria ¡Ya!, Ángel Ceña, denunció el "hartazgo" de los sorianos con respecto al "olvido al que han sometido a la provincia los sucesivos gobiernos de PP, PSOE y Vox" y pidió por un "cambio de guion" para que "el nuevo Gobierno resuelva los problemas y necesidades de los sorianos". La formación sorianista llevó a cabo una pegada de carteles simultánea en ocho puntos de la provincia.

Arrancan quince días de intensidad, de mítines, debates y promesas cruzadas decidirán si Castilla y León renueva casi cuatro décadas de color popular, consolida un cambio de ciclo o abre la puerta a nuevas geometrías de poder. Las vallas ya gritan pero las urnas, el 15 de marzo, serán las que dicten sentencia. En esta Comunidad de paisajes inmensos y silencios elocuentes, el veredicto no solo elegirá un Gobierno: definirá el relato de los próximos años. Que empiece la cuenta atrás.