Martínez promete crear una Consejería de Igualdad y presenta casi 600 medidas "inspiradas" en la Agenda 2030

El candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez, durante la presentación de su programa electoral para las elecciones autonómicas del próximo 15 de marzo, este jueves en Valladolid Miriam Chacón ICAL

El candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Carlos Martínez, ha presentado este jueves el programa electoral de su partido con un total de 575 medidas estructuradas en cinco ejes, entre las que destacan la creación de una Consejería de Igualdad y de un Instituto de la Mujer autonómico. Un documento que, según ha indicado, se encuentra "inspirado" por la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.

El candidato socialista ha asegurado que el programa se incardina con el marco estratégico del 'Territorio 30 minutos' para garantizar el acceso a la sanidad, la educación, la protección social, la vivienda y la movilidad en ese entorno temporal, "independientemente de donde viva cada ciudadano" y ha asegurado que se trata de un "programa de Gobierno y un modelo de Comunidad diferente".

"Un títere en manos de Madrid"

El candidato socialista ha denunciado que, ante la "desidia" de Mañueco, "siempre hay alguien que tiene que hacer los deberes por él a costa de poner en venta los intereses de Castilla y León, de poner en venta el Diálogo Social, la Ley contra la violencia de género o el patrimonio natural negando el cambio climático o poner en venta a los agricultores y ganaderos echándose en manos de quienes niegan a Europa".

"Es un títere en manos de los designios de Madrid pero todo vale por aferrarse al sillón, que alguien le haga el trabajo sucio que él se dedicará luego a vivir de las rentas y seguirá perpetuando los problemas de la Comunidad. Sin jugar el partido, PP y Vox ya tienen los sillones repartidos, es una anomalía y una vergüenza democrática", ha afirmado.

Y ha denunciado que a Mañueco "le molestan las elecciones, rendir cuentas, los debates, los medios y le molesta trabajar". "Lo mejor era darle la nómina y que se quedase en casa, quizás era una de las propuestas que deberíamos incluir, la 576", ha ironizado.

El "derecho a quedarse"

Además, le ha acusado de gobernar "con el piloto automático y con el freno echado". "No compartimos ese proyecto de resignación. Necesitamos un cambio de 180 grados para transformar nuestras problemáticas en oportunidades", ha afirmado, defendiendo que su proyecto es "integral" y que "reorganiza el territorio".

Un programa que, según ha destacado, se basa "en tres conceptos fundamentales: derecho a quedarse, derecho al retorno y el derecho a venir". Martínez ha detallado que el documento apuesta por el blindaje de la Sanidad pública a través de una ley de lista de espera cero en la Atención Primaria para que ninguna persona espere más de 48 horas para recibir esta atención y también la puesta en marcha de un Consorcio de Vivienda y Suelo.

Un "proyecto integral"

Por otro lado, ha defendido una Ley Integral de Personas Mayores, el refuerzo de la atención domiciliaria, una red pública de residencias en todas las provincias, la gratuidad de la primera matrícula en las universidades y ayudas económicas para "aquellas personas que tengan que desplazarse" para estudiar.

También ha apostado por una nueva política de gestión forestal, por impulsar la transición verde y ha considerado "de justicia social" atender "la discriminación de la mujer".

Martínez ha asegurado que las propuestas "encajan como las piezas de un puzle" en ese "proyecto integral para la Comunidad". "La sanidad fija población y la educación genera talento, es de justicia social atender la discriminación y la desigualdad que sufre la mujer y es un programa que aprovecha la transición verde para las potencialidades", ha afirmado.

Y ha subrayado que se trata de "todo un sistema y un modelo de transformación y modernización de la Comunidad". "Es una revolución con respecto a lo que se ha hecho estos últimos 40 años. Necesitamos dar un giro de guion. Es un contrato social y territorial, frente a los que pretenden repartir sillones desde Madrid y poner a Castilla y León en venta, está el proyecto del PSOE", ha afirmado.

"Mañueco es vago"

El candidato del PSOE ha denunciado el rechazo de Mañueco a un debate cara a cara. "Es vago y la valentía no está entre sus mayores cualidades. Tiene poco con lo que dar la cara y es más fácil esconderse de forma permanente", ha dicho, y se ha preguntado si "merece la confianza de la ciudadanía una persona que en siete años no quiere rendir cuentas".

Martínez ha asegurado que el proyecto de Mañueco está "anclado en el pasado" y que destila "autoritarismo y soberbia" y ha asegurado que el candidato del PP "no pinta nada en su partido más allá de la aspiración de que alguien gestione por él su incapacidad para llegar a acuerdos". "Se ha visto su incapacidad de llegar a acuerdos con PSOE o Vox", ha añadido.