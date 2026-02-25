Carlos Martínez dice que Pedro Sánchez tiene "una estrategia clara para ir al corazón de los problemas de Castilla y León"

Carlos Martínez asegura que Pedro Sánchez tiene "una estrategia clara para ir al corazón de los problemas de Castilla y León"

El secretario general del PSOE de Castilla y León y candidato a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez, ha defendido este miércoles que el Gobierno de Pedro Sánchez está abordando la despoblación con una hoja de ruta definida y centrada en los principales desafíos de la Comunidad.

Así lo ha señalado al valorar la II Estrategia de Reto Demográfico y Lucha Contra la Despoblación presentada por el presidente del Gobierno en Asturias, una iniciativa que, a su juicio, responde a las necesidades reales del territorio. "Hay un Gobierno que no baja los brazos. Que se sigue comprometiendo y planificando el desarrollo de infraestructuras, planificando el desarrollo de una estrategia clara para ir al corazón de los problemas que tiene nuestra Comunidad autónoma", afirmó Martínez.

El dirigente socialista puso el acento en el contenido de esa estrategia, que llega, según destacó, con "una memoria económica importante" y con "más de 100 medidas" dirigidas a los entornos rurales. En concreto, citó actuaciones relacionadas con movilidad, transporte, educación y sanidad, además de una de las ideas que el PSOE de Castilla y León viene defendiendo en su discurso político: "el derecho a quedarse y a volver".

Martínez también recordó una de las reflexiones lanzadas por Pedro Sánchez durante la presentación, cuando sostuvo que "quedarse o volver no puede ser un hecho heroico sino un derecho". En ese marco, el candidato socialista destacó la importancia de garantizar servicios básicos en el medio rural, como disponer de una oficina de Correos o de un cajero automático a menos de 30 minutos.

La despoblación

A partir de esa estrategia estatal, Martínez insistió en la necesidad de ordenar la respuesta institucional en Castilla y León con una visión comarcal. En este sentido, defendió "planificar una estructura comarcal" para reforzar la cobertura de derechos y mejorar el acceso a servicios esenciales.

Según explicó, esa propuesta se traducirá en dos iniciativas legislativas que incluirá en su programa de Gobierno si obtiene la confianza de la ciudadanía en las elecciones del 15 de marzo. Por un lado, una ley de ordenación del territorio, al considerar que la actual está caducada desde 1998. Por otro, una ley de reto demográfico y despoblación con escala comarcal y provincial para facilitar inversiones y garantizar derechos básicos.

El líder socialista sostuvo que ese marco permitiría corregir déficits que, en su opinión, se arrastran en la Comunidad por falta de compromiso de la Junta en ámbitos como la educación y la sanidad.

"Solo nos falta unirnos"

Martínez enmarcó la presentación de la II Estrategia como "un paso más del Gobierno para convertir un deseo en realidad" y la conectó con el momento político que vive Castilla y León a pocas semanas de las autonómicas.

"Solo nos falta unirnos el 15M en torno a una estrategia clara para sacar a Castilla y León de la situación en la que se encuentra", señaló. En esa línea, remató su intervención con una apelación al cambio de rumbo: "Pasaremos de gestionar el declive a gestionar el futuro y la esperanza, que es el objetivo que tenemos".