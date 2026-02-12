Huelga médica en Castilla y León: se teme un impacto "muy relevante" en consultas y pruebas diagnósticas

El sistema sanitario de Castilla y León se prepara para una prueba de alta tensión o mejor dicho, los ciudadanos que tienen que acudir a los hospitales. La huelga nacional de médicos convocada del 16 al 20 de febrero, unos paros que prevé paralizar el servicio una semana al mes hasta mitad de año, puede afectar y mucho a la Comunidad.

Ante esto, el consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, ha dado hoy la voz de alarma ante lo que él cree que puede tener “un impacto relevante” fuera del servicio de las Urgencias.

El foco del conflicto reside en la negociación del Estatuto Marco a nivel nacional. Aunque la disputa se libra en los despachos del Ejecutivo central, Carriedo ha recordado que el "sufrimiento" recaerá directamente en las comunidades autónomas y en sus ciudadanos.

La prioridad de la Junta es blindar las Urgencias y la atención a pacientes ingresados. Carriedo ha confiado en que el impacto en estas áreas críticas sea "cero" gracias a los servicios mínimos. Sin embargo, el panorama es más complicado para el resto de la actividad asistencial.

“Si esta situación no se reconduce, el impacto será muy relevante en consultas externas, intervenciones quirúrgicas y Atención Primaria. Ya lo sufrimos hace semanas con paros de pocos días; imagínense ahora”, advirtió el consejero.

Estas son las fechas programadas

Del día 16 de febrero al día 20 de febrero del 2026 ambos inclusive.

Del día 16 de marzo al día 20 de marzo del 2026 ambos inclusive.

Del día 27 de abril al día 30 de abril del 2026 ambos inclusive

Del día 18 de mayo al día 22 de mayo del 2026 ambos inclusive.

Del día 15 de junio al día 19 de junio del 2026 ambos inclusive.

El principal temor radica en el retraso masivo de pruebas diagnósticas.

Servicios mínimos

Según el documento del Bocyl publicado este miércoles, se han fijado niveles de actividad máxima para aquellos servicios considerados críticos. Entre ellos destacan:

Urgencias: El funcionamiento será del 100% , tanto en los servicios de urgencias hospitalarias como en los Puntos de Atención Continuada (PAC) de Atención Primaria y las unidades de emergencias sanitarias (UME/112).

Unidades Críticas: Se mantendrá la actividad completa en las UCI , Unidades de Reanimación, Unidades de Cuidados Coronarios y Unidades de Neonatología.

Tratamientos Vitales: No sufrirán interrupciones los tratamientos de diálisis, oncología (quimioterapia y radioterapia) y las intervenciones quirúrgicas de carácter urgente o no aplazable (incluyendo trasplantes y partos).

Impacto en Centros de Salud y Consultas

En cuanto a la actividad ordinaria, los servicios mínimos se han ajustado para evitar el desamparo de los pacientes:

Atención Primaria: Se garantiza la presencia de, al menos, un médico por cada centro de salud (o más dependiendo de la población atendida) para asegurar la atención de patologías agudas y el seguimiento de pacientes crónicos complejos. Atención Especializada: En las consultas externas y pruebas diagnósticas, se priorizarán aquellas cuya demora pueda suponer un riesgo para la evolución del paciente o un agravamiento de su pronóstico.

Transporte sanitario

Carriedo también se pronunció sobre las protestas que los trabajadores del transporte sanitario (convocados por UGT) protagonizaron este miércoles en Valladolid. Los empleados denuncian salarios insuficientes y una falta de reconocimiento ante la "dureza y responsabilidad" de su labor diaria.

Al tratarse de un servicio externalizado, el portavoz de la Junta instó a la empresa y a los representantes de los trabajadores a alcanzar un acuerdo "lo más satisfactorio posible". Carriedo subrayó el "esfuerzo importante" que ya realiza la comunidad en esta materia debido a su amplia extensión territorial.