Confirmado por la Junta de Castilla y León: el esperado programa Conciliamos congela los precios hasta 2027

La Junta de Castilla y León ha dado luz verde a la continuidad del programa ‘Conciliamos’ para los dos próximos años.

Este programa es una herramienta clave para que las familias con hijos de entre 3 y 12 años (hasta los 14 en caso de necesidades especiales) puedan compaginar su vida laboral y personal durante los periodos de vacaciones escolares.

De esta manera, el Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, ha aprobado mantener las tarifas y bonificaciones actuales, destinando una inversión anual de 4,5 millones de euros.

El servicio cubre los días laborables no lectivos de Verano, Navidad, Semana Santa y Carnaval. En estos periodos, los menores reciben atención lúdica en horario de 7:45 a 15:15 horas, mientras sus progenitores trabajan.

El programa es fruto de la colaboración institucional: la Junta financia a los monitores y el material, mientras que los ayuntamientos se encargan del mantenimiento de las instalaciones.

Precios y exenciones

La cuantía que pagan las familias se mantiene vinculada a su nivel de renta, garantizando el acceso a los colectivos más vulnerables.

Es gratuito para las rentas menores de 9.000€, familias numerosas de categoría especial, víctimas de terrorismo o violencia de género, menores bajo protección o acogida, y participantes del programa 'Conciliamos Incluye'.

Para rentas entre 9.000€ y 18.000 euros, es de 4 euros al día.

Para rentas que superen los 18.000€ es de 6 euros al día.

Además, existen bonificaciones del 50% para familias numerosas de categoría general y descuentos del 25% a partir del segundo hijo inscrito.