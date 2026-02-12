Carlos Martínez confirma que dejará la Alcaldía de Soria cuando recoja el acta en las Cortes "pase lo que pase"

El candidato del PSOE de Castilla y León a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez, confirmó este miércoles en una entrevista en La Ventana Castilla y León, con Javier Cuevas, que dejará la Alcaldía de Soria cuando recoja el acta como procurador en las Cortes autonómicas tras las próximas elecciones.

Preguntado de forma directa sobre si mantendría la Alcaldía en caso de no alcanzar la Presidencia de la Junta, Martínez fue claro: recogerá el acta “pase lo que pase”. Eso implicará, tal y como explicó, abandonar la Alcaldía en el momento en que asuma formalmente su condición de procurador. “Dejaré mi acta como alcalde de la ciudad de Soria en el momento en el que asuma la responsabilidad de procurador en las Cortes de Castilla y León”, señaló.

Aunque reconoció que su aspiración es presidir la Junta, insistió en que su compromiso con el proyecto autonómico va más allá del resultado electoral inmediato. Los plazos administrativos, explicó, marcarán el momento exacto del relevo en el Ayuntamiento soriano, una vez celebradas las elecciones y formalizada la constitución de las Cortes.

Una campaña centrada en Castilla y León

Más allá de su decisión sobre la Alcaldía, Martínez defendió que su campaña se centrará en los problemas propios de la Comunidad y no en el debate nacional. A su juicio, Castilla y León necesita “hacer visible” su realidad en Madrid y en Bruselas y afrontar sin rodeos cuestiones como la despoblación, la desigualdad territorial o la movilidad interna.

El dirigente socialista admitió que su partido debe hacer autocrítica tras los resultados recientes en otras comunidades y subrayó la necesidad de “conectar con la ciudadanía” tras casi cuatro décadas de gobiernos del Partido Popular en la Junta.

Gobernabilidad y medidas prioritarias

En materia de gobernabilidad, se mostró partidario de que gobierne la lista más votada, pero siempre que esa regla se acuerde antes de las elecciones y no como exigencia posterior.

De cara al programa electoral, avanzó dos propuestas que considera prioritarias: una “cuota cero” para autónomos durante los primeros 24 meses —ampliables a 36 en municipios de menos de 5.000 habitantes— y una ley contra la despoblación con incentivos fiscales para empresas y residentes en pequeños municipios.