Adif contesta a la Junta que el estado de las líneas de tren en Castilla y León es “aceptable”, pese a todas las incidencias

La conectividad ferroviaria de Castilla y León se ha convertido en el nuevo escenario de confrontación entre la Junta y el Gobierno central.

El presidente de Adif, Pedro Marco, ha respondido por carta a la Consejería de Movilidad calificando como "aceptable" el estado de las infraestructuras en la región, una afirmación que ha chocado frontalmente con las quejas del Ejecutivo autonómico.

La misiva de Adif llega tras una reclamación previa del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, quien exigía garantías e inversiones urgentes para frenar la escalada de incidencias, retrasos y cancelaciones que afectan a los usuarios de la Comunidad, como se está comprobando en muchas zonas de la Comunidad.

El portavoz de la Junta y consejero de Economía, Carlos Fernández Carriedo, no ha tardado en reaccionar, calificando la respuesta del Gobierno como una "descripción insuficiente" de la realidad.

Sin ir más lejos, León se encuentra entre las provincias de España con más restricciones ferroviarias: 28 limitaciones de velocidad en sus vías

Según Carriedo, “la carta se limita a enumerar infraestructuras ya existentes que la Administración regional ya conocía”. Además, “no se asumen inversiones nuevas ni se ofrecen garantías para resolver el caos ferroviario de los últimos días.

"Agradecemos la respuesta, pero no se asume ningún compromiso concreto para resolver la falta de servicio", ha afirmado el portavoz regional durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

Por otro lado, Fernández Carriedo ha lamentado que Moncloa aún no ha respondido a las otras dos cartas enviadas por el Ejecutivo autonómico, sobre la postura en cuanto al acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur y la financiación autonómica.