Triple alegría en Castilla y León con un gran premio en el sorteo de La Bonoloto: lluvia de billetes

El sorteo de La Bonoloto de este miércoles, 11 de febrero, ha dejado un acertante de primera categoría que selló su boleto en Los Naranjeros (Santa Cruz de Tenerife) y que se va a llevar 2.681.354,10 euros.

De segunda categoría (cinco aciertos y el complementario) existen un total de cinco boletos acertantes y tres de ellos han sido sellados en Castilla y León.

El primero en la administración número 15 de Palencia, el segundo en la número 10 de Zamora y el tercero en el despacho receptor número 64.150 de Béjar, en Salamanca.

Los agraciados se van a llevar 39.319,78 euros.

La combinación ganadora ha sido la formada por los números: 2-36-32-39-44-25, con el complementario el 38 y el reintegro el 9.