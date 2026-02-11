Ciudadanos juega su última baza en CyL con listas renovadas: de una inmigrante "integrada" a un ingeniero

Reunión del Comité Autonómico de Ciudadanos en Castilla y León en diciembre de 2025

Ciudadanos trata de sobrevivir en Castilla y León con unas listas renovadas para las elecciones autonómicas del próximo 15 de marzo. La formación de centro liberal, que obtuvo un procurador por Valladolid, Francisco Igea, en los últimos comicios del 13 de febrero de 2022, ha presentado a los cabezas de lista que concurrirán a las próximas elecciones autonómicas en las distintas provincias de Castilla y León.

El partido ha asegurado que, con estas listas, se consolida un proyecto "que apuesta por la profesionalidad, la experiencia y la gestión rigurosa frente al desgaste de la vieja política".

En la provincia de Valladolid, la candidatura estará encabezada por Mitzin Mariana Trápaga Peñaflor, que, según el partido, es "un perfil comprometido con la defensa de los servicios públicos de calidad y con una visión moderna de la administración autonómica, centrada en la eficiencia y la transparencia".

Ciudadanos ha destacado que Trápaga es "una inmigrante integrada que eligió Valladolid para vivir hace casi 20 años, madre de dos hijas, esposa, emprendedora y ciudadana de a pie".

En Salamanca, liderará la lista Fernando Castaño Sequeros, un abogado "con una amplia trayectoria pública y un firme compromiso con el impulso económico, el apoyo a autónomos y pymes y la revitalización del talento joven en la provincia".

Por Burgos, la candidatura estará encabezada por Alfredo Rodríguez Garagorri, ingeniero y exdecano regional del Colegio de Ingenieros de Montes, que simboliza, según el partido, "la apuesta de Ciudadanos por perfiles técnicos y cualificados capaces de anticipar riesgos, gestionar con rigor y fortalecer la prevención ante emergencias y catástrofes".

En Ávila, el cabeza de lista será Jesús Pérez Sánchez, que representa "el compromiso con el mundo rural, la lucha contra la despoblación y la defensa de una fiscalidad atractiva que permita fijar población y atraer inversión".

En León, liderará la candidatura Francisco Javier Panizo García, procurador de Ciudadanos por León en las Cortes de Castilla y León en la X legislatura, ingeniero informático, "con una clara vocación de servicio público y una agenda centrada en infraestructuras, cohesión territorial y oportunidades".

Completan el equipo autonómico Julián Ruiz Navazo por Soria y Rosa María Fuentes por Zamora, reforzando un proyecto que, según el partido, "entiende las singularidades de cada provincia y propone soluciones realistas para afrontar los retos demográficos, económicos y sociales de Castilla y León".

Desde Ciudadanos subrayan que Castilla y León necesita "más gestión y menos relato, más profesionales preparados y menos política de confrontación". "El objetivo es claro: ofrecer un proyecto centrado en el futuro, en la recuperación de la confianza y en devolver a las instituciones el prestigio y la eficacia que merecen los ciudadanos", ha señalado el partido.

La formación insiste en que su equipo "combina experiencia, conocimiento técnico y compromiso con la Comunidad, y se presenta como una alternativa sólida para quienes buscan rigor, estabilidad y reformas útiles que impulsen el desarrollo económico, la cohesión territorial y la calidad de vida en Castilla y León".