Los trabajadores de las ambulancias se plantan en CyL: “Estamos agotados y con salarios insuficientes”

Manifestación de los trabajadores del sector de las ambulancias en Valladolid Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León por CGT

Los profesionales del transporte sanitario de Castilla y León se concentran este miércoles, 11 de febrero, en Valladolid, coincidiendo con el Día del 112 para “visibilizar la situación laboral que atraviesa el sector” y “exigir un cambio urgente en el modelo de gestión del transporte sanitario en la Comunidad”, como apuntan desde la Coordinadora del Transporte Sanitario de CGT en Castilla y León a través de un comunicado recogido por este medio.

“Que se ponga fin a la próxima prórroga del actual contrato y permitir negociar un nuevo convenio colectivo para sacar al sector de la precariedad laboral”, apuntan desde CGT como peticiones.

La movilización lanza un mensaje claro a la Junta de Castilla y León: “no se puede seguir sosteniendo un servicio público y esencial como es el transporte sanitario, con los profesionales agotados, salarios insuficientes y condiciones indignas e irrespetuosas con el personal”.

Los trabajadores reclaman que la Administración “asuma su responsabilidad y apueste por un cambio de modelo que garantice la atención de calidad a la ciudadanía y un empleo digno para quienes la hacen posible”.

Desde el sector se denuncia que el actual modelo de gestión externalizado “solo beneficia a las empresas adjudicatarias, que engrosan los beneficios de los fondos de inversión a las que estas pertenecen, mientras se cronifica la precariedad del personal”.

Por eso exigen que “no se prorrogue ni un día más el contrato vigente y que se abra un proceso de negociación real para un nuevo convenio que garantice salarios que permitan vivir y trabajar en Castilla y León sin tener que recurrir a ayudas públicas o a dobles empleos”.

Los profesionales recuerdan que, “pese a la falta de medios y a la ausencia de inversiones comprometidas, el servicio ha salido adelante gracias únicamente al compromiso de la plantilla”. Ejemplos recientes como el apagón eléctrico nacional o la pandemia de Covid-19 demostraron que el transporte sanitario “funciona por la responsabilidad de sus trabajadores, incluso cuando la Administración y las empresas fallan”, aseguran desde CGT.

Exigencias

Las exigencias que se piden desde CGT son cinco. La primera de ellas, “no prorrogar el contrato actual” e “iniciar de inmediato una negociación para un nuevo convenio digno”.

También “abrir debate sobre un cambio de modelo de gestión pública directa del transporte sanitario” al ser un “servicio esencial”.

También “salarios y condiciones laborales que permitan vivir en Castilla y León sin precariedad”. Además de “medidas urgentes para frenar la fuga de profesionales y la necesidad de encadenar varios empleos para sobrevivir”.

El control “real” de las empresas adjudicatarias y el “pago de todas las deudas con la plantilla y la seguridad social”.

La manifestación en Valladolid

La Policía Municipal de Valladolid ha informado de que la manifestación va a tener lugar entre las 11:30 y las 13:30 horas.

El recorrido será el siguiente: Paseo Hospital Militar nº24 (puerta Gerencia de Emergencias sanitarias 112)-Paseo Zorrilla- Plaza Zorrilla- Miguel Íscar-Duque de la Victoria- Ferrari- Plaza Mayor- Santiago-Plaza Zorrilla- Paseo Zorrilla (en sentido contrario a la circulación)- Consejería de Sanidad nº1.

Además de las calles del recorrido y adyacentes que se cortarán al tráfico al paso de los participantes, es previsible que se produzca una mayor intensidad de tráfico y retenciones puntuales para los vehículos que circulen principalmente por las calles adyacentes al recorrido de la manifestación.