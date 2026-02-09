Abogados Cristianos habla claro y pide 12.000 € a El Jueves: “Nos llaman gilipollas y mezquinos”

Imagen de Polonia Castellanos a las puertas del juzgado. Fotografía cedida por Abogados Cristianos a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

La presidenta de la Fundación Española de Abogados Cristianos, Polonia Castallenos, ha acudido al juicio contra la revista ‘El Jueves’ y el Grupo RBA por una presunta vulneración del derecho al honor que tiene lugar en los juzgados de Primera Instancia, en la calle Nicolás Salmerón 5 de Valladolid.

La organización ha denunciado que la publicación “dedicó varias páginas a insultar y difamar gravemente, tanto a la Fundación como a su presidenta”, calificándolas, según el testimonio de Abogados Cristianos, de “gilipollas del año” y de “estafar a donantes actuando al margen de la Ley”.

Abogados Cristianos recoge en su demanda que “además la revista llega incluso a presentar como derrotas sentencias que la Fundación ha ganado”.

Polonia Castellanos, presidenta de Abogados Cristianos, ha atendido a los medios de comunicación en la puerta de los Juzgados de Valladolid antes de la cita judicial.

“Hemos venido a defender nuestro derecho fundamental a que se respete nuestro honor. Una revista de humor no ampara el insulto. Pedimos que se respete nuestro honor, no se nos insulte y dediquen sus esfuerzos en ayudar a las víctimas de Renfe y del temporal”, ha afirmado Castellanos que ha vuelto a recalcar que “piden respeto”.

12.000 euros y rectificación

La presidenta de la Fundación Española de Abogados Cristianos ha añadido que al tratarse de un juicio por “vulnerar el derecho al honor” la “solicitud de una indemnización es obligatoria”.

“A nosotros, lo que más nos preocupa es que nos respeten. Como es obligatorio, solicitamos una indemnización mucho menor que les han condenado a la misma empresa y al mismo cómic en otros asuntos”, ha asegurado Castellanos.

Ha añadido que la cuantía que solicitan son “12.000 euros” y ha recordado que Alfonso Rojo “tuvo que pagar a Pablo Iglesias más de 20.000 euros, por decirle 'gilipollas' y hace cinco años”.

“Lo que más nos interesa es una rectificación porque no tenemos que dejar que se nos insulte por ser cristianos o no estar de acuerdo con lo que hace el Gobierno”, ha añadido la presidenta de la Fundación Española de Abogados Cristianos.

Ha finalizado asegurando que “nos han llamado gilipollas, mezquinos” y que “todo el cómic es un insulto” que “viene por parte de una persona que hizo un cómic en el que se sodomizaba a un bebé”.