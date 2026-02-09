García-Gallardo vuelve a escena para denunciar una campaña de desprestigio de Abascal: “Hoy se consuma esa traición”

El presidente de Vox, Santiago Abascal, junto al exvicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, tras las elecciones generales del 23 de julio de 2023 Juan Lázaro ICAL

La política es así. Se pasa del amor al odio en muy poco tiempo. Una relación que parecía irrompible ha acabado ahora como un espejo resquebrajado. Y es que nada queda de aquella amistad entre Santiago Abascal y Juan García-Gallardo, atrás quedan esos tiempos cuando se hablaba de delfines.

El Comité de Acción Política de VOX se ha reunido este lunes junto al Comité Ejecutivo Nacional para analizar los recientes resultados electorales en Aragón y, sobre todo, elegir a los candidatos de la formación para las próximas elecciones autonómicas en Castilla y León.

Una reunión que ha servido para confirmar a Carlos Pollán como candidato para la Junta de Castilla y León. Y claro, esto ha hecho que el que fuera político más polémico de las Cortes durante un par de años salte a la palestra.

Una decisión que ha reavivado la polémica en el seno de la formación tras los últimos años de desencuentros entre la dirección nacional y Juan García-Gallardo, exvicepresidente de la Junta de Castilla y León y líder territorial de VOX tras las elecciones de 2022.

García-Gallardo, quien llegó a ser vicepresidente autonómico después de las elecciones de 2022 de la mano de Abascal, (eran uña y carne) rompió con la dirección nacional hace más de un año.

En febrero de 2025 presentó su dimisión como líder autonómico del partido y abandonó sus cargos institucionales aduciendo “discrepancias” con la cúpula de VOX liderada por Santiago Abascal. (RTVE)

En una carta pública y en declaraciones posteriores, García-Gallardo afirmó que echaba de menos “lealtad recíproca” y criticó la centralización del poder en la dirección nacional, además de rechazar presiones internas en contra de representantes críticos con la línea oficial del partido. Aunque ahora parece que algo de eso había, o eso insinúa en él esta misma mañana.

Salida de los gobiernos

El desencuentro se intensificó especialmente tras la decisión de VOX de romper las coaliciones con el Partido Popular en varios gobiernos autonómicos, incluida Castilla y León, una estrategia impulsada por la cúpula que García-Gallardo no compartió y que aceleró su distanciamiento.

Pues bien, un año después, de esos barros llegan estos lodos. Tras el anuncio de la designación de nuevos candidatos, el propio García-Gallardo ha publicado un mensaje crítico en X señalando que su sucesión había sido impuesta desde la dirección nacional “hace dos años” y recordando campañas mediáticas contra su autoridad en Castilla y León.

“El candidato lo elegiste (tú o quien elija por ti) hace dos años cuando mandasteis a Montse Lluis y Álvaro Zancajo a hacer un tour por los medios afines para minar la autoridad del representante de Vox en Castilla y León con campañas de desprestigio. Hoy se consuma esa traición”, ha sido su respuesta a un comentario de Abascal.

El líder de Vox había escrito unos minutos antes: “Reunión conjunta del Comité Ejecutivo Nacional y del Comité de Acción Política de VOX para analizar los resultados de #Aragón y para elegir los candidatos de #CastillaYLeón”.

El candidato lo elegiste (tú o quien elija por ti) hace dos años cuando mandasteis a Montse Lluis y Álvaro Zancajo a hacer un tour por los medios afines para minar la autoridad del representante de Vox en Castilla y León con campañas de desprestigio.



Hoy se consuma esa traición. — Juan García-Gallardo (@juan_ggallardo) February 9, 2026

Además, otras figuras críticas con la gestión y la estrategia interna de VOX han vuelto a expresar su malestar. Sonia Lalanda, exconcejala de Palencia expulsada del partido, escribió en redes que quienes conocen a García-Gallardo saben que “el emperador está desnudo” y cuestionó la falta de un proyecto cohesionado, criticando directamente las decisiones de la dirección nacional respecto a los candidatos.

El choque entre Abascal y figuras como García-Gallardo se da en un contexto más amplio de tensiones internas dentro de VOX. En los últimos años el partido ha vivido diversas bajas de dirigentes relevantes por discrepancias con la gestión de Abascal, así como críticas abiertas de antiguos líderes como Javier Ortega Smith, que también han denunciado prácticas de centralización y control en la dirección.