Mañueco recibe más de 100 medidas de Empresa Familiar y Vitartis para dinamizar el medio rural de Castilla y León

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, junto al presidente de EFCL, Isidoro Alanís, y al presidente de Vitartis, Santiago Miguel. A la izquierda de la imagen, la consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, María González Corral; y a la derecha, Cristina Frías, directora general de la Industria y la Cadena Agroalimentarias, durante la reunión de este lunes

Los presidentes de Empresa Familiar de Castilla y León, Isidoro J. Alanís, y de Vitartis, Santiago Miguel Casado, han entregado este lunes al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, un estudio que contempla más de 100 medidas para dinamizar la actividad empresarial en el medio rural. Las iniciativas van desde una mayor iniciativa pública hasta una mayor simplificación administrativa, con la búsqueda de colaboraciones público-privadas y algunas reformas legales para mejorar el desarrollo industrial en los pequeños municipios.

Los presidentes de Empresa Familiar y Vitartis han asegurado que "este trabajo responde a una necesidad cierta, objetiva y urgente: las empresas que operan o quieren establecerse en el medio rural de Castilla y León se enfrentan a procedimientos administrativos tediosos, prolongados en el tiempo, con excesiva dispersión normativa y escasa coordinación entre administraciones. Y sin empresas no será posible que nuestros pueblos puedan sobrevivir".

Y han incidido en que se trata de un asunto de "gran interés" para la Comunidad, "que tiene que ver con su propia capacidad para competir en Europa y en el mundo", por lo que han anunciado que prevén mantener encuentros con los dirigentes de todos los partidos políticos con representación parlamentaria en Castilla y León, "con el fin de que contribuyan a lograr este objetivo de Comunidad".

"Es necesario actuar con decisión"

Durante el encuentro con Mañueco, los presidentes de Empresa Familiar y Vitartis han reconocido los "esfuerzos" de la Junta en el apoyo al sector agroalimentario y han señalado que con este documento se pretende "continuar en la línea de luchar contra la despoblación y reforzar las inversiones y el empleo en las zonas rurales".

Con todo, han indicado que "la complejidad y lentitud de los procedimientos administrativos frenan la inversión, resta competitividad, genera incertidumbre, desmotivación y costes innecesarios para quienes apuestan por emprender e invertir en el medio rural, además de reflejar una injustificada falta de confianza en el empresario".

Por ello, han considerado que "es necesario actuar con decisión para simplificar los procedimientos administrativos que, sin aportar valor, dificultan o incluso impiden el desarrollo de nuevos proyectos empresariales, particularmente en sectores estratégicos como el agroalimentario, que tiene una vinculación directa con el territorio y un elevado efecto tractor sobre otras actividades".

Los presidentes de Empresa Familiar y Vitartis han recordado que en Castilla y León el 45% de las industrias agroalimentarias se ubica en el medio rural, en localidades de menos de 2.000 habitantes, que concentran el 35% del empleo del sector y el 40% de su cifra de negocio.

También han asistido a la reunión de este lunes la consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, María González Corral; la directora general de la Industria y la Cadena Agroalimentarias, Cristina Frías; el director de Empresa Familiar de Castilla y León, Eduardo Estévez; y la directora de Vitartis, Cristina Ramírez.