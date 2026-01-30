Mañueco exige por carta a Sánchez que evite la aplicación del acuerdo con Mercosur si no hay "garantías" para el sector

El presidente de la Junta y del PP de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, durante su visita a la planta de tratamiento de aceites y oleaginosas de Acor, en el municipio vallisoletano de Olmedo, este viernes Leticia Pérez ICAL

El presidente de la Junta y del PP de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha enviado una carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, exigiéndole una actuación "más proactiva, firme y responsable" para evitar la aplicación del acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur mientras no haya "garantías" para el sector primario y ha recordado el acuerdo consensuado entre la Junta y las organizaciones agrarias para plasmar una posición común sobre este asunto.

"He dirigido una carta a Sánchez explicando esta situación, que no es la posición del Gobierno de Castilla y León o de una formación política, es la posición de todo el campo. Tengo la percepción de que es ajeno a las preocupaciones del campo y está más preocupado por otras cuestiones pero queremos exigir a Sánchez y a su Gobierno una actuación más proactiva, firme y responsable en este asunto", ha afirmado, durante una visita a la planta de tratamiento de aceites y oleaginosas de Acor en el municipio vallisoletano de Olmedo.

Además, ha exigido al presidente del Gobierno que trabaje para evitar la aplicación provisional del acuerdo con Mercosur "mientras no se den las garantías necesarias para agricultores, ganaderos, cooperativas e industria agroalimentaria en general". "En los próximos días esperamos la respuesta", ha afirmado, asegurando que "es imprescindible que se escuche desde todas las instituciones la posición unida y firme del campo de Castilla y León".

Una PAC "sin recortes"

Mañueco también ha subrayado el trabajo del Gobierno autonómico con respecto a la Política Agraria Común (PAC), recordando el consenso alcanzado también en esta materia con las organizaciones agrarias por unanimidad.

"Desde la Junta hemos hecho nuestro trabajo respecto a la PAC para defender los intereses del campo respecto a esa situación, que no es un tema menor. Lo hemos consensuado también con las organizaciones agrarias por unanimidad, con las cooperativas, con Vitartis y estamos hablando de dos acuerdos imprescindibles sobre Mercosur y sobre la PAC por unanimidad", ha insistido.

El presidente de la Junta y del PPCyL ha asegurado que la PAC "tiene que ser fuerte, sin recortes y estar pensada para los agricultores y ganaderos para que tengan su vida y futuro en nuestra tierra y que puedan suministrarse alimentos de calidad". "Son exigencias justas y ecuánimes y vamos a seguir trabajando para que se cumplan", ha zanjado.