Mañueco respalda a Quiñones pero no asegura a los consejeros puestos en la lista: "Están a disposición, para ir o para no ir"

El presidente de la Junta y del Partido Popular de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha respaldado este jueves el trabajo del consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, tras conocerse que no encabezará la candidatura del partido por León a las elecciones autonómicas del 15 de marzo, pero no ha asegurado a los consejeros de la Junta puestos en la lista. "Los consejeros están a disposición del partido, tanto para ir como para no ir", ha afirmado, en una rueda de prensa en Salamanca.

Mañueco ha instado también al candidato socialista, Carlos Martínez, a enviar a Ferraz o al líder del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, su propuesta sobre que gobierne a partir del 15 de marzo la Comunidad el partido más votado o con más procuradores, recordando que los socialistas perdieron las elecciones de julio de 2023 y no permitieron gobernar a la lista más votada, el Partido Popular.

"Esa es la forma de hacer política del sanchismo en Castilla y León", ha afirmado. Y ha insistido en que Martínez debería enviar esa propuesta al jefe del Ejecutivo y líder de su partido. "Eso a quien se lo debe decir es a quien ha perdido las elecciones y está gobernando en nuestro país, es a Sánchez", ha añadido el presidente de la Junta.

"Lo importante es el proyecto"

Sobre Quiñones, Mañueco ha subrayado que "lo importante es el proyecto, no las personas" y ha recordado que la elaboración definitiva de las listas corresponde a los comités electorales y que los consejeros "están a disposición del partido para ir en un número o para ir en el número que le corresponde".

"Llegará el momento de hablar de consejeros, ahora es el momento de hablar de las personas que tienen que trasladar el mensaje del Partido Popular a todos los ciudadanos de las nueve provincias de Castilla y León", ha afirmado.

Con todo, ha mostrado su respaldo a la labor desarrollada por todos los consejeros durante la XI Legislatura. "Estoy orgulloso de todos ellos y del trabajo que han realizado todos, cada uno en su área y en sus responsabilidades han hecho una gran labor y han formado un gran equipo", ha señalado y ha dejado claro su "compromiso personal" con Quiñones y el compromiso "del partido con él".

"Ha tenido toda mi confianza"

"Juan Carlos Suárez-Quiñones ha tenido mi confianza durante todos estos años, especialmente en la última legislatura, por eso sigue siendo consejero de Medio Ambiente. También tiene la confianza del Partido Popular, por eso sigue siendo presidente de la Gestora del PP en la provincia de León", ha insistido.

Mañueco ha recordado que lo importante "es el equipo, el mensaje que queremos trasladar de transformación de futuro de nuestra Comunidad". "Lo he dicho muchas veces: queremos colocar a Castilla y León entre las tres mejores comunidades autónomas para vivir en cuanto políticas públicas de toda España", ha zanjado.