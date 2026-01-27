El PP destaca la inversión "histórica" de Mañueco en Salamanca frente al "abandono absoluto" de Sánchez

El presidente del Partido Popular de Salamanca, Carlos García Carbayo, ha puesto hoy en valor, durante un encuentro con alcaldes y concejales del PP en el municipio salmantino de Vitigudino, el compromiso inversor "real y demostrable" de la Junta de Castilla y León con la provincia, bajo el liderazgo de Alfonso Fernández Mañueco, y lo ha contrapuesto al "abandono más absoluto" del Gobierno de Pedro Sánchez. Además, ha criticado el "desconocimiento" de la realidad de la provincia del candidato del PSOECyL, Carlos Martínez.

Durante su intervención, el presidente provincial del PP ha insistido en que "nunca antes se había realizado un esfuerzo inversor tan importante en la provincia de Salamanca", una realidad que, según ha señalado, se traduce en "más empleo, más oportunidades e infraestructuras y servicios públicos de mayor calidad".

Como ejemplo, ha destacado que solo en la comarca de Vitigudino la Junta ha destinado entre 2022 y 2025 un total de 8,6 millones de euros procedentes de los fondos de cohesión, de recuperación, participación en ingresos propios, ayudas a ferias agrícolas y también para infraestructuras agrarias.

A ello se le suma el Plan Socioeconómico de La Raya, dotado con 90 millones de euros, del que se benefician los 55 municipios de la comarca y del que ya hay cinco millones en ejecución con actuaciones como la mejora del recinto ferial de Lumbrales, la modernización de la almarza municipal y la Oficina de Intervención de Aldeadávila de la Ribera y el Centro de Recepción de Visitantes en Vega Terrón.

El presidente provincial del PP ha remarcado que estas inversiones "son reales y tangibles" y ponen el foco en sectores estratégicos como el agrícola y ganadero, citando, entre otras actuaciones, los seis millones de euros invertidos solo en la concentración parcelaria de Lumbrales.

El "abandono" de Sánchez

Frente a estos datos, García Carbayo ha contrapuesto el "abandono más absoluto" de Pedro Sánchez, al que ha acusado de no atender ninguna de las reivindicaciones históricas de la comarca, como la mejora de la autovía A-62 que enlaza con ella, la recuperación del tren Ruta de la Plata, las ayudas a los emprendedores, la implantación de puntos de recarga eléctrica, la mejora de la conexión a internet o que los cuarteles de la Guardia Civil cuenten con más efectivos.

Asimismo, ha criticado duramente la gestión del Gobierno de España, así como el "desconocimiento" de la realidad de la provincia salmantina del candidato socialista a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez, recordando que Castilla y León es "referente en financiación a la investigación y las universidades gracias al trabajo del Ejecutivo autonómico". "El contraste es claro: la gestión frente al insulto, los datos frente a los bulos y la inversión frente al ninguneo", ha afirmado.

"Queremos igualdad de condiciones"

Por otro lado, Carlos García Carbayo se ha referido también al acuerdo de Mercosur y ha subrayado que el Partido Popular se opondrá a cualquier acuerdo que "perjudique" al campo. Al respecto, ha reiterado la exigencia de que exista "reciprocidad, controles firmes y defensa real de nuestros agricultores y ganaderos". "Queremos igualdad de condiciones", ha puntualizado.

En la misma línea se ha expresado el presidente de la Diputación Provincial, Javier Iglesias, quien ha asegurado que el PP es "el partido del campo y del mundo rural y el que trabaja por los servicios, las inversiones y las soluciones". "Mientras otros prometen, nosotros ejecutamos", ha dicho.

En este sentido, ha puesto a Salamanca como ejemplo de esta forma de gobernar, destacando, entre otras cuestiones, el presupuesto "histórico" de la Diputación para 2026, que alcanza cifras récord: 176,1 millones, 13 más que el año anterior. "Nunca antes se había apostado de forma tan clara por la inversión municipal, por los servicios locales y por el bienestar de las personas que viven en nuestros pueblos", ha asegurado.

También ha puesto en valor la inversión directa en los pueblos a través de los Planes Provinciales (30 millones de euros para los dos próximos años), el Plan de Apoyo Municipal (dotado con 30 millones de euros en dos años), el plan de Carreteras (50 millones de euros en dos años destinados a mejorar la conectividad y la seguridad vial en la provincia), la atención a las personas (más de 42 millones de euros destinados a Bienestar Social, con un crecimiento superior al 5%). "Esto es gestión responsable, rigor, solvencia y credibilidad", ha añadido.

El presidente de la Diputación ha concluido su intervención asegurando que Alfonso Fernández Mañueco "conoce el municipalismo desde dentro" y ha destacado su "experiencia, solvencia y conocimiento real del territorio". "Es garantía de estabilidad, de gestión y de futuro para Castilla y León; somos el partido que combate la despoblación con hechos, el que cree en los pueblos y el de las personas. Seguiremos demostrando que cuando gobierna el PP, los pueblos avanzan y nadie se queda atrás", ha zanjado.