El PP acusa al Gobierno de "abandonar" a Salamanca mientras Junta y Ayuntamiento "construyen viviendas"

El secretario general del PP de Salamanca, David Mingo, el director general de Infraestructuras y Sostenibilidad Ambiental de la Junta de Castilla y León, José Manuel Jiménez, y el presidente del Partido Popular de Salamanca, Carlos García Carbayo, en la rueda de prensa de este miércoles

El PP de Salamanca ha reivindicado este miércoles el trabajo de la Junta de Castilla y León y de ayuntamientos como el de Salamanca en materia de vivienda, mientras el Gobierno de Sánchez "continúa incumpliendo sus promesas y es incapaz de construir vivienda pública en la provincia". Así lo han destacado el director general de Infraestructuras y Sostenibilidad Ambiental de la Junta de Castilla y León, José Manuel Jiménez, y el presidente del Partido Popular salmantino, Carlos García Carbayo.

Durante su intervención, el director general ha puesto en valor el trabajo del Gobierno regional de Alfonso Fernández Mañueco en este sentido. Así, ha destacado la línea de ayudas al alquiler, a la que el pasado año se destinaron 40 millones de euros para hacer frente a la totalidad de las solicitudes presentadas, así como la construcción de vivienda pública de alquiler.

A este respecto, ha recordado que en la actualidad la Junta trabaja en la construcción de un millar de viviendas para jóvenes en régimen de cohousing, de las que más de un centenar están ubicadas en Salamanca.

A ello se le suma, ha recordado José Manuel Jiménez, la construcción de nuevas promociones o rehabilitaciones de edificios en los municipios de la provincia, como las casas de los antiguos camineros en Ciudad Rodrigo o Peñaranda. Asimismo, también ha puesto en valor la construcción de viviendas de alquiler en municipios con gran actividad industrial como Guijuelo. También ha destacado el apoyo a los jóvenes para comprar viviendas como la línea de avales de hasta el 17% del valor de la compra.

Finalmente, ha subrayado la construcción de vivienda en venta. Actualmente, desde la Junta se trabaja en la construcción de 3.000 viviendas en 130 promociones, 200 de ellas en municipios como Santa Marta, Alba de Tormes, Guijuelo, La Alberca o Castellanos de Moriscos. "Hacemos lo que el Gobierno no hace y es el problema número uno de los españoles", ha dicho.

El "compromiso" de la Junta

Por su parte, el presidente del Partido Popular de Salamanca, Carlos García Carbayo, ha destacado el "compromiso firme" de la Junta de Castilla y León con los grandes proyectos de la provincia, subrayando el apoyo del presidente Alfonso Fernández Mañueco. Entre las iniciativas puestas en valor se encuentra la red de calor presentada en mayo, con una inversión de 35 millones de euros a través de Somacyl, que evidencia la "apuesta autonómica por infraestructuras sostenibles al servicio de los salmantinos".

Durante la intervención, ha remarcado el papel "decisivo" de Somacyl en la promoción de vivienda pública en la provincia, especialmente dirigida a los jóvenes, y se ha insistido en que el acceso a la vivienda solo se soluciona construyendo nuevas promociones. En este sentido, ha subrayado el compromiso del Ayuntamiento de Salamanca, que desde 1988 ha impulsado 2.549 viviendas protegidas con una inversión superior a 135 millones de euros, adaptándose a las necesidades actuales con un incremento de la vivienda en alquiler a precios asequibles.

García Carbayo ha vuelto a denunciar la "inacción" del Gobierno de España, que "no ha construido ni una sola vivienda pública en la ciudad —pese a sus promesas de 244.000 viviendas en 2023— y ni siquiera ha cedido al Ayuntamiento el solar de Defensa junto al El Corte Inglés para levantar viviendas para mayores y personas con movilidad reducida".

"Frente a esta ausencia total de compromiso del Ejecutivo central, la Junta y el Ayuntamiento continúan avanzando con nuevas promociones en Capuchinos, Pizarrales y la futura actuación en la calle Túnel de la Televisión, consolidando un modelo eficaz que sí ofrece soluciones reales", ha zanjado.