Ester Muñoz acusa a Sánchez de tratar de "evitar la alternancia política" en España: "Es una persona sin escrúpulos"

La portavoz del Partido Popular en el Congreso de los Diputados, Ester Muñoz, ha acusado este jueves al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de haber iniciado un proceso con el objetivo de "evitar la alternancia política en España" a través de sus "ataques al poder judicial, a los estamentos legislativos y a los medios de comunicación libres”.

"Vemos a ministros que acusan de prevaricar a los jueces que investigan las causas de corrupción que afectan al Gobierno y asistimos a un ataque sin precedentes a la prensa libre, también porque les investigan a ellos. Al Gobierno no le importa gobernar con el Parlamento en contra", ha denunciado Muñoz durante un acto sobre la Ley de la ELA en Salamanca.

Además, ha denunciado que los ministros "no dudan en saltarse el estado de derecho solo para que Sánchez se mantenga en el poder" aunque se ha mostrado convencida de que Sánchez "va a aguantar hasta 2027" porque "necesita estar en el Gobierno para defenderse de todos los casos de corrupción". "Es una persona sin escrúpulos que hará lo que sea y cada día que pasa está más acorralado. Pero esto no tiene que llevarnos a la frustración, al contrario, tiene que llevarnos a estar preparados", ha afirmado.

Muñoz ha hecho referencia a la condena del Tribunal Supremo al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, conocida este jueves. "Es la primera vez en la historia de este país", ha recordado. "Este es el Gobierno que tenemos, es a lo que nos enfrentamos y es al que tenemos que ganar", ha afirmado, asegurando que el PP nunca ha tenido "una labor tan importante" en la oposición.

"Lo que está en juego no es solo la economía, sino la convivencia y la reconstrucción del país. Da igual lo que quede, tenemos que estar preparados. Y los españoles están esperando a que lleguemos porque están viendo cosas inconcebibles. Jamás pensé que la lucha de mi generación sería el estado de derecho y la separación de poderes, cosas que ya estaban consolidadas", ha zanjado.