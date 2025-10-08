León, protagonista en el Congreso: Ester Muñoz exigirá al Gobierno que reactive varios proyectos parados

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, la leonesa Ester Muñoz, defenderá en el Pleno de la próxima semana una proposición no de ley (PNL) en la que pedirá al Gobierno la reactivación de los proyectos estatales estratégicos paralizados en la provincia de León.

Se trata de la primera iniciativa que firma Muñoz tras asumir la portavocía del grupo parlamentario popular, con la que busca “poner fin al abandono institucional” que, según denuncia, sufre la provincia.

“León constituye uno de los ejemplos más claros de cómo la inacción del Gobierno puede acelerar procesos de despoblación y decadencia económica”, señala la diputada leonesa en el texto de la PNL.

Muñoz recuerda que, desde la moción de censura de 2018, “no se ha puesto en marcha ningún proyecto estatal nuevo que no estuviera avanzado por el anterior Ejecutivo del Partido Popular, y otros que estaban próximos a su realización se han paralizado indefinidamente”.

La portavoz subraya además el potencial estratégico de León por su ubicación, su tradición ferroviaria y su riqueza patrimonial y cultural, y reclama que el Estado “ofrezca alternativas sólidas y sostenibles, más allá de anuncios cosméticos”.

Entre las medidas incluidas en la proposición, el Grupo Popular pide al Ejecutivo mejorar las infraestructuras viarias estatales en la provincia. En concreto, reclama la renovación de los tramos deteriorados de la autovía A-6, el impulso de la A-60 León–Valladolid, el inicio de las obras de la A-76 Ponferrada–Ourense y una coordinación efectiva entre la AP-71 y la N-120.

Asimismo, propone establecer un sistema único de bonificaciones al peaje de las autopistas nacionales, incluyendo la AP-66 y la AP-71, con el objetivo de garantizar la equidad territorial y aliviar la saturación de la red secundaria.

Impulso ferroviario

En materia ferroviaria, la iniciativa del PP reclama la ejecución inmediata del ramal ferroviario de la Plataforma Logística Intermodal de Torneros–Grulleros y la modernización de la línea León–Astorga–Ponferrada para permitir el tránsito de autopistas ferroviarias dentro del Corredor Atlántico, en consonancia con la Red Transeuropea de Transporte (RTE-T).

El texto también pide mantener la operatividad del Puerto de Pajares, como infraestructura alternativa a los túneles de la Variante, y defender la reapertura del eje ferroviario de la Ruta de la Plata, solicitando su inclusión en la Red Básica Ampliada de la RTE-T con horizonte 2040.

Proyectos urbanos pendientes

Por último, el Grupo Popular insta al Gobierno a culminar los proyectos estratégicos pendientes en la ciudad de León, entre ellos la segunda fase del Parador Nacional de San Marcos, la rehabilitación y apertura del Teatro Emperador, la finalización del Palacio de Congresos y la consolidación del Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) como polo tecnológico de referencia nacional.

Con esta iniciativa, Muñoz pretende que el Congreso exija al Ejecutivo “pasar de los anuncios a los hechos” y que León “recupere su papel como motor económico y logístico del noroeste español”.