El PP de Salamanca acusa al PSOE de "confundir" a los vecinos con la tasa de basuras: "Es obra y gracia de Sánchez"

El Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Salamanca ha lamentado que el PSOE “siga intentando confundir a los ciudadanos al olvidar que el autor del ‘tasazo’ de basuras tiene nombre y apellidos: Pedro Sánchez Pérez-Castejón”.

Así lo han señalado, tras mostrarse sorprendidos de que los socialistas salmantinos “espoleen a los vecinos a rebelarse ante una tasa que ellos mismos han creado con la aprobación de la Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados para una economía circular”.

El Grupo Municipal Popular anima a que el PSOE de Salamanca inste al Gobierno a plantear su derogación “por los efectos perniciosos que está teniendo en los contribuyentes, no solo de Salamanca, sino de toda España”.

Como indica el PP, la propia Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ha recordado en numerosas ocasiones que el ‘tasazo’ es “una imposición de Pedro Sánchez cuyo Gobierno se ha negado sistemáticamente a atender las peticiones de los ayuntamientos para reconsiderar esta postura que, además, supone una clara intromisión en las competencias municipales”.

Así, reiteran que el Ayuntamiento de Salamanca se está limitando a aplicar la ley aprobada por Sánchez y también la Ley Reguladora de Haciendas Locales y, “al contrario de lo que dice el PSOE, sí se tiene en cuenta la capacidad económica de cada contribuyente. De hecho, la tasa diferencia entre usos residenciales y no residenciales y, además, existen bonificaciones para las familias con menores ingresos”, indican.

Por ello, los populares insisten en que los socialistas de Salamanca aseguran “falsamente que el PP nunca va a bajar el recibo cuando la realidad es que esta tasa se mantendrá así mientras Pedro Sánchez siga en el poder, ya que únicamente él y su Gobierno, son los responsables de que subiera”.

También añaden que “olvidan” que su candidato a la presidencia de la Junta de Castilla y León, Carlos Martínez, está aplicando de “forma idéntica” esta tasa en el Ayuntamiento de Soria al igual que ocurre en otras capitales gobernadas por los socialistas como León y Palencia.

“Mientras en los nueve primeros meses de este año 2025 los salmantinos han pagado más impuestos al Estado que lo que abonaban en todo un año antes de 2020, el Ayuntamiento de Salamanca congelará en 2026, por duodécimo año consecutivo, los cinco impuestos municipales y la práctica totalidad de tasas y precios públicos”, han incidido.