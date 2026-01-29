Mañueco califica de "auténtica cortina de humo" la regularización extraordinaria de inmigrantes del Gobierno

El presidente de la Junta y del PP de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, durante su rueda de prensa de este jueves David Arranz ICAL

El presidente de la Junta y del PP de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha calificado este jueves en Salamanca de "auténtica cortina de humo" la regularización extraordinaria de inmigrantes planteada por el Gobierno de España. Mañueco ha denunciado que el objetivo de esa medida es tapar la financiación "absolutamente injusta contra Castilla y León" o por el "caos en la gestión del sistema ferroviario".

Además, ha mostrado sus dudas con el procedimiento de trámite que prevé seguir el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. "No sabemos cómo se va a hacer. Además, se está haciendo sin ningún tipo de diálogo con nadie. Bueno, con casi nadie", ha afirmado, asegurando que "se quiere hacer sin ningún tipo de control parlamentario". "Veremos en qué se concreta cuando se apruebe de manera definitiva y a partir de ahí analizaremos", ha señalado.

Mañueco ha instado también al candidato socialista, Carlos Martínez, a enviar a Ferraz o al líder del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, su propuesta sobre que gobierne a partir del 15 de marzo la Comunidad el partido más votado o con más procuradores. "Esa es la forma de hacer política del sanchismo en Castilla y León", ha afirmado. "Eso a quien se lo debe decir es a quien ha perdido las elecciones y está gobernando en nuestro país, es a Sánchez", ha sañadido.

Los pacientes, "en riesgo"

El presidente del PPCyL ha acusado a Sánchez de poner en riesgo la atención de los pacientes con el nuevo modelo de financiación autonómica "al dictado de los separatistas". "Es un desastre de gestión", ha afirmado.

Mañueco ha subrayado que, en Castilla y León, la sanidad "funciona" pero que le preocupa "la deficiente gestión" del Gobierno central. "El modelo de gestión que ofrece el PSOE para Castilla y León es el de Oscar Puente y su sistema ferroviario. Hay que ir a las urnas el día 15 de marzo para decir que no queremos aquí ese desastre de gestión, queremos la gestión eficaz del Partido Popular", ha afirmado.

El candidato del PPCyL a las elecciones autonómicas ha denunciado que Sánchez "no mueve un dedo ante la falta de médicos" y que "no financia los servicios públicos sino sus pactos con los separatistas". "Con el modelo de financiación autonómica al dictado de los separatistas, Sánchez pone en riesgo la atención de las personas que acuden a nuestros consultorios, centros de salud y hospitales", ha subrayado.

Y ha exigido una financiación autonómica "justa" que permita "ofrecer servicios públicos de calidad a todas las personas y en todo el territorio". "En Castilla y León sabemos hacer las cosas bien, y vamos a seguir trabajando por una sanidad de primera, al servicio de la gente y entre las mejores de España", ha señalado.

El segundo sistema sanitario

Mañueco ha recordado que Castilla y León apuesta por una sanidad "pública, universal, gratuita, de calidad y a la vanguardia tecnológica". "Hemos conseguido tener el segundo sistema de salud mejor valorado de España. Esto es gracias a unos magníficos profesionales, y también a una voluntad política continuada de priorizar la sanidad", ha afirmado.

Y ha hecho hincapié en que, en Atención Primaria, la Comunidad cuenta con "la red de centros más extensa de España, la mejor ratio de médicos y la segunda mejor de enfermería". "Y tenemos hospitales de primera, con más del doble de equipos de alta tecnología sanitaria que la media de España", ha añadido.

El presidente de la Junta ha recordado que el Gobierno autonómico ha "reforzado la atención con más ambulancias y nuevos helicópteros sanitarios". "Ya son siete, y en los próximos meses serán 10 en total. Y además, nuestro programa electoral tendrá medidas para seguir avanzando en infraestructuras, equipamiento, personal, servicios y prestaciones", ha zanjado.