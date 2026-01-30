IU y Podemos irán por separado a las elecciones de Castilla y León: "Lo hemos intentado con todas nuestras fuerzas"

El candidato de Izquierda Unida a la Presidencia de la Junta, Juan Gascón, durante su rueda de prensa de este viernes en Valladolid

Izquierda Unida y Podemos se presentarán finalmente por separado a las elecciones autonómicas del próximo 15 de marzo en Castilla y León. La negociación para tratar de configurar in extremis una candidatura de unidad no ha fructificado y el coordinador autonómico y candidato de IU a la Presidencia de la Junta, Juan Gascón, ha reprochado este viernes a la formación morada que exigiera encabezar la lista por Valladolid y dejar fuera a Sumar de la coalición.

Gascón ha lamentado la existencia de "falta de confianza" hacia Podemos y ha dejado claro que Izquierda Unida ha intentado con "todas sus fuerzas y al límite de sus posibilidades" lograr una candidatura de unidad.

Además, ha recordado que todos los intentos y actos para llegar a un punto de unión se han tenido que celebrar de manera telemática y telefónica, salvo una única reunión presencial que tuvo lugar el pasado mes de septiembre. Un encuentro cara a cara en el que ya se puso encima de la mesa "la necesidad de que IU saliera del Gobierno de España, así como la expulsión de Sumar del acuerdo para conformar una candidatura autonómica".

"No hubo posibilidad de que fuera una candidatura única. Creemos que es relevante que se hable de los problemas que tiene la gente. No vamos a entrar en debate sobre lo pequeño, sino sobre lo interesante y sobre lo aglutinador", ha afirmado. Todo ello con el fin de averiguar "cómo somos capaces de construir una vivienda pública para los jóvenes y para la gente mayor, de generar alquiler social y de ayudar y trabajar conjuntamente con los sectores del campo y de la ganadería".

Campaña con "cohesión"

Juan Gascón ha explicado que afrontan la campaña con "mucha cohesión", además de asegurar que "confían en la inteligencia del votante de la izquierda", porque IU "está recuperando un protagonismo que hace tiempo no tenía y hay mucha gente que está esperando su vuelta". Así, ha recalcado que el votante "tendrá que saber cuál es la papeleta que mejor le representa".

El candidato de IU a la Presidencia de la Junta ha defendido también la "seriedad" del proyecto a través de una organización "confiable". "La gente sabe lo que somos y creo que es una de las patas que podemos ofrecer, sin olvidar la permanencia en el territorio", ha zanjado.