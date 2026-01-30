Hasta 35 taxistas de A Coruña podrán recoger pasajeros en el aeropuerto de Alvedro

Los taxistas de A Coruña podrán recoger pasajeros en el aeropuerto de Alvedro. Así lo han acordado este viernes representantes de los concellos de A Coruña y Culleredo y la Xunta con el objetivo de reforzar el servicio en el aeródromo, una medida que entrará en vigor en cuanto se firme el convenio.

Este acuerdo abre la puerta a que por primera vez taxistas de A Coruña puedan recoger pasajeros en el aeropuerto de A Coruña. La prioridad del encuentro era dar este servicio con seguridad jurídica a los ciudadanos.

El concejal de Economía y Planificación Estratégica, José Manuel Lage; la directora general de Mobilidade de la Xunta, Judit Fontela; y el alcalde de Culleredo, José Ramón Rioboo, valoraron la situación actual y las posibilidades existentes para hacer más fluido el tránsito de pasajeros en sentido de entrada y salida al aeropuerto coruñés en una reunión a la que asistieron otros cargos de la Xunta y el director de Mobilidade del Concello da Coruña, Luis Vázquez.

"Para nosotros, el prioritario es que haya un buen servicio de taxis en el aeropuerto", indicó Lage, que también expuso que el convenio no supone una satisfacción plena pero sí es un avance, ya que abre la posibilidad de que los taxistas de A Coruña puedan prestar el servicio.

¿Cómo funcionará el servicio?

Los participantes en el encuentro propusieron algunos cambios sobre la propuesta inicial para simplificar la ordenación de los turnos y la operativa.

Así, el servicio se prestará en la parada por 10 taxis de Culleredo seguidos de otros cinco de A Coruña y, tras ellos, el resto de licencias de Culleredo. El aeropuerto habilitará una explanada contigua a la parada para que puedan estacionar los refuerzos, compuestos por 30 taxis de A Coruña que ofrecerán servicio en caso de que no sea suficiente el número de vehículos estacionados en la parada.

El aeropuerto, además, reordenará los carriles de circulación para simplificar el tránsito rodado y evitar irregularidades.

El Concello da Coruña señala en un comunicado que lleva reclamando mucho tiempo mejoras en el transporte en taxi entre A Coruña y Alvedro, un servicio que no cubre la demanda y que deja la muchas personas sin transporte desde el aeródromo hasta la ciudad.

El consistorio coruñés no tiene competencias para regular estos vehículos en otro término municipal, pero el acuerdo alcanzado hoy es un primer paso para mejorar la situación y añade seguridad jurídica para los taxistas de A Coruña.

El ayuntamiento, sin embargo, señala que seguirá buscando una solución definitiva.