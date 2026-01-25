IU convoca a Podemos a una reunión para ir juntos al 15-M: “Articulemos una candidatura de izquierdas potente”

El coordinador de IU en Castilla y León y candidato a la Presidencia de la Junta, Juan Gascón. Leticia Pérez / ICAL.

Izquierda Unida ha convocado a Podemos a una reunión este lunes para extender “una nueva propuesta de acuerdo” de cara a las elecciones autonómicas en Castilla y León del 15 de marzo, como han informado a través de un comunicado recogido por EL ESPAÑOL de Castilla y León.

La invitación se repite quince días después de “la última negativa de la formación morada a aceptar la propuesta de unidad”, el pasado 5 de enero. A menos de una semana del cierre de plazo administrativo para registrar coaliciones, Izquierda Unida propone una división territorial entre las dos formaciones en un “acuerdo sin vetos”.

“El sentir de la ciudadanía es que hay que poner el acento en Castilla y León y articular una candidatura de la izquierda transformadora lo más potente posible”, ha declarado Juan Gascón, coordinador de IU Castilla y León y candidato a la presidencia de la Junta.

Tras una reunión de urgencia de la Comisión Colegiada, órgano de dirección de IU, la organización ha propuesto una nueva reunión a Podemos el próximo lunes para conformar una coalición de cara a las próximas elecciones autonómicas.

Izquierda Unida, que anunció la conformación de un frente amplio con Verdes Equo y Movimiento Sumar a inicios de octubre, ha mantenido la mano tendida a Podemos en un proceso que, según el candidato, “no se detiene”.

“Izquierda Unida lleva meses trabajando la candidatura para las elecciones autonómicas junto con los movimientos sociales y organizaciones políticas de izquierdas en Castilla y León”, ha declarado Gascón.

El candidato ha referido al acuerdo que alcanzaron ambas formaciones en las pasadas elecciones autonómicas de 2022, encabezado por Podemos, para concluir en la esperanza de que pueda ocurrir nuevamente, en esta ocasión con un pacto encabezado por Izquierda Unida.

Respecto a la naturaleza del acuerdo que extenderán a Podemos, la organización ha informado que mostrarán flexibilidad en aspectos como los detalles económicos y en una división de provincias entre las dos formaciones acorde a su nivel de representatividad. La organización ha defendido la conformación de un pacto “lo más amplio posible” y “sin vetos”.

La militancia de IU en la Comunidad mostró su apoyo el 10 de enero, con el 78% de los votos, a la coalición encabezada por Juan Gascón como candidato a la presidencia de la Junta.

Esta propuesta preveía una apertura a la incorporación de otras organizaciones políticas de izquierdas, lo que podría suceder el próximo lunes si fructifican las negociaciones entre ambas formaciones.

La organización se reafirma en su intención de mantener la mano tendida a Podemos para la conformación de “una izquierda transformadora amplia, con capacidad de cambiar Castilla y León”.